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رياضة

أيمن عبد العزيز يكشف سبب فشل ميتشو مع الزمالك

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:17 ص
صدى البلد
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ملك موسي
ذكر أيمن عبد العزيز لاعب الزمالك السابق أنه أبلغ الكابتن حازم إمام رئيس بعثة الزمالك في إحدى الرحلات الإفريقية أن الألماني راينر هولمان غير قادر على تحمل مسئولية الإدارة الفنية لنادي الزمالك ويجب رحيله عن الفريق لأن ليس لديه أي قدرات تدريبية وقرار رحيله في وقت الإنتصار يعد الأفضل حتى لا يعاني الفريق معه.

وأضاف مدرب الزمالك السابق خلال لقائه ببرنامج on side مع الإعلامي أحمد هاني زاده على قناة الحدث اليوم أن نهائي كأس مصر عام 1999 ضد النادي الإسماعيلي كان من أهم البطولات بعد فترة من هبوط المستوى مشيرا إلى نجاح الكابتن محمود أبو رجيلة في انتشال الفريق من أزمته الفنية.

وتقديم كل الدعم للاعبين من أجل الخروج من الكبوة بعد مباراة الأهلي الشهيرة التي إنسحب الزمالك منها.

واستكمل كابتن الزمالك السابق تصريحاته أن تولي الألماني أوتوفيستر قبل مباراة القمة ضد الأهلي كان له دور كبير في تحقيق الفوز بعد الإعداد النفسي والفني للاعبين مع جهاز متميز تواجد به الكباتن حلمي طولان وأشرف قاسم وأحمد رمزي.

وأشار أيمن عبد العزيز إلى أنه يقيم تجربته مع الصربي ميتشو بنجاحها وتقييمه لها بثمان درجات مضيفا أنه مدير فني متميز ولكنه عانى من عدم إجراء معسكر إعدادي مما تسبب في هبوط الحالة البدنية للفريق وإستكمل إلى أنهم قدمو للفريق النواة التي صار عليها كارتيرون وجهازه الفني والتي توجها الفريق بالتأهل لقبل نهائي إفريقيا والتتويج ببطولتي السوبر المصري والإفريقي.
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