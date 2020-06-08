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رياضة

الشرطة البرازيلية تحقق في «خناقة» بين والدة نيمار وزجها الشاب

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:27 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشفت تقارير صحفية، عن تحقق الشرطة البرازيلية في حادث منزلي وقع بين والدة نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، وزوجها عارض الأزياء تياغو راموس.

وحسب التقارير أوضح الزوجان اللذان عادا مؤخرا للعيش سويا بعد بضعة أسابيع من الانفصال، أن الأمر يتعلق بـ"حادث منزلي"، بعد مشادة، حين قام راموس بضرب إحدى النوافذ بالبيت.

وأصيب الشاب في ذراعه أثناء المشادة التي حدثت بينهما.

وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية عودة العلاقة بين نادين غوسالفين والدة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان وعشيقها الشاب تياجو راموس.

واستندت الصحيفة في تقريرها ان والدة نيمار قامت بإسعاف الشاب تياجو بعد اصابته بجرح شديد بسبب الزجاج ونقلته للمستشفي لتلقي الرعاية وإسعافه. 

وكان ذلك في شقة بمدينة سانتوس بالبرازيل التى كانت فيها والدة نيمار مع الشاب في ليلة الحادث .
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