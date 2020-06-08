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فن

زفة تكاتك وموتوسيكلات احتفالا بخطوبة حسن شاكوش

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:43 ص
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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مصطفى كرم

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من زفة المطرب حسن شاكوش في الشارع مع خطيبته.

وظهر حسن شاكوش مع خطيبته هما يقفان في فتحة العربية أثناء زفتهما بعدد من التكاتك والموتوسيكلات.

يذكر أن الفنان أحمد سعد، طرح برومو أغنيته الجديدة التي تجمعه بالفنان حسن شاكوش، التي تحمل اسم "بيتعملى 100 حساب"، من خلال القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :" بيتعملي 100 حساب .. والشهم ليه مكان وسطنا لو حتى غاب.. احنا الرجولة والأدب والاحترام .. معمولنا في الجدعنة مليون كتاب".

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"ميكولش عشنا وملحنا غير الأصيل .. لو حد ضاقت يوم عليه على اخوه يميل .. كلمتنا واحدة وعـ الحلال متربيين .. في اي حتة معروفين من غير دليل".

@mixiky_44

فرح شاكوش 👌💯

♬ الصوت الأصلي - mixiky_44
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