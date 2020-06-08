البرازيل تسجل 12 الفا و581 إصابة جديدة بكورونا و1382 وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الإثنين، تسجيل 12 الفا و581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".





كما كشفت السلطات البرازيلية عن تسجيل 1382 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.





وحذفت دولة البرازيل، من موقعها الحكومي على الإنترنت covid.saude.gov.br بيانات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 التي كانت توثقها يوميًا وأسبوعيًا وشهريًا بحسب الولاية والبلدية، حيث أشارت فقط إلى وجود 27.075 حالة جديدة و904 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وإضافة 10209 حالات تعافوا من المرض.





وتعد البرازيل ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 في العالم، وقد سجلت ارتفاع عدد الوفيات في وقت متأخر من أي دولة أخرى.





وأزالت السلطات صفحة البيانات الإجمالية، الجمعة الماضى، من على الموقع الرسمي، وأعيد تحميلها أمس السبت، وتقدم تخطيطًا منقحًا وجزءًا صغيرًا فقط من بيانات فيروس كورونا في البلاد.





وأعلنت وزارة الصحة في البرازيل أنها ستتوقف عن نشر العدد الإجمالي للوفيات والإصابات الناجمة عن فيروس كورونا، والإبلاغ عن الحالات والوفيات اليومية فقط، مؤكدة حذف الرقم الإجمالي.