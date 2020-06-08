AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البرازيل تسجل 12 الفا و581 إصابة جديدة بكورونا و1382 وفاة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:34 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الإثنين، تسجيل 12 الفا و581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

كما كشفت السلطات البرازيلية عن تسجيل 1382 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد. 

وحذفت دولة البرازيل، من موقعها الحكومي على الإنترنت covid.saude.gov.br بيانات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 التي كانت توثقها يوميًا وأسبوعيًا وشهريًا بحسب الولاية والبلدية، حيث أشارت فقط إلى وجود 27.075 حالة جديدة و904 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وإضافة 10209 حالات تعافوا من المرض. 

وتعد البرازيل ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 في العالم، وقد سجلت ارتفاع عدد الوفيات في وقت متأخر من أي دولة أخرى.

وأزالت السلطات صفحة البيانات الإجمالية، الجمعة الماضى، من على الموقع الرسمي، وأعيد تحميلها أمس السبت، وتقدم تخطيطًا منقحًا وجزءًا صغيرًا فقط من بيانات فيروس كورونا في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة في البرازيل أنها ستتوقف عن نشر العدد الإجمالي للوفيات والإصابات الناجمة عن فيروس كورونا، والإبلاغ عن الحالات والوفيات اليومية فقط، مؤكدة حذف الرقم الإجمالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقبرة جماعية لضحايا كورونا بـ ساو باولو البرازيلية.. فيديو

البرازيل تسجل 485 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

تسجيل 82 إصابة جديدة بـ كورونا في المغرب

البرازيل تسجل 19951 إصابة جديدة بفيروس كورونا

على خطى ترامب.. الرئيس البرازيلي يوصي باستخدام عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج كورونا

زيادة كبيرة في وفيات وإصابات فيروس كورونا في البرازيل

ترشيحاتنا

أول فيديو من خطوبة حسن شاكوش.. شاهد

أخبار التوك شو| مستشار السيسي يعلن عن لقاح ضد كورونا.. السيسي ورئيس وزراء إيطاليا يبحثان الوضع في ليبيا.. حقيقة حقن رجاء الجداوي ببلازما المتعافين

عايز ألعب كورة فى ألميريا.. هاني شاكر يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ .. شاهد

فيديو جديد لـ أيتن عامر وزوجها بموقع تيك توك.. شاهد

زفة تكاتك وموتوسيكلات احتفالا بخطوبة حسن شاكوش

من هي الفئات غير المسموح لها التبرع بـ بلازما المتعافين؟.. مستشار وزارة الصحة يجيب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. سارة نخلة تثير الجدل عبر إنستجرام

تصدرت الترند بعد إطلالتها على البحر.. 10 صور جريئة لـ جيهان خليل

بـ تاج وفستان أبيض.. خطيبة حسن شاكوش تثير الجدل.. والجمهور: ده الفرح واللا خطوبة