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فن

بعد نشر فيديوهات جديدة.. الجمهور يبحث عن خطوبة حسن شاكوش

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:01 ص
خطوبة حسن شاكوش
خطوبة حسن شاكوش
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آيه عاطف
تصدرت خطوبة الفنان حسن شاكوش، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد نشر فديوهات جديدة من الخطوبة، أثناء تصوير الفوتوسيشن، وزفة بالسيارة.

يذكر أن الفنان أحمد سعد، طرح برومو أغنيته الجديدة التي تجمعه بالفنان حسن شاكوش، التي تحمل اسم "بيتعملى 100 حساب"، من خلال القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

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تقول كلمات الأغنية :" بيتعملي 100 حساب .. والشهم ليه مكان وسطنا لو حتى غاب.. احنا الرجولة والأدب والاحترام .. معمولنا في الجدعنة مليون كتاب".

"ميكولش عشنا وملحنا غير الأصيل .. لو حد ضاقت يوم عليه على اخوه يميل .. كلمتنا واحدة وعـ الحلال متربيين .. في اي حتة معروفين من غير دليل".
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