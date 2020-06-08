الزمالك يستبعد فكرة ضم كينو بسبب راتبه الخيالي

كشفت تقارير إعلامية، عن وصول إسم البرازيلي كينو لاعب بيراميدز المُعار إلى الدوري الإماراتي، إلى نادي الزمالك من قبل بعض الوكلاء لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وأستبعد الزمالك فكرة ضم كينو بسبب الراتب الخيالي الذي يحصل عليه اللاعب مقارنة برواتب اللاعبين في القلعة البيضاء وهو ما جعل إدارة النادي تستبعد فكرة التعاقد مع كينو بعد إنتهاء مدة إعارته مع الجزيرة الإماراتي.
وخاض ماركوس دى سيلفا كينو 33 مباراة مع بيراميدز فى الموسم الماضى بواقع 32 مباراة بالدوري سجل خلالها 8 أهداف ومباراة فى الكأس أمام طنطا وسجل خلالها هدفين.
وتراجع مستوى كينو عقب انتقاله للجزيرة الإماراتي حيث لعب 12 مباراة فقط مع الفريق فى الدوري بواقع دقائق 960 دقيقة سجل خلالها هدفين فقط .
وتشير تقارير صحفية لرغبة النادي الأهلي فى الحصول على خدمات كينو فى الموسم المقبل.