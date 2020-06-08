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رياضة

فايلر العقبة الوحيدة.. طولان يلجأ إلى الأهلي لحسم بقاء محمد شريف

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:23 ص
صدى البلد
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عمرو الحلوانى
يقود حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي المفاوضات بنفسه مع مسئولى الأهلى لحسم بقاء محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الكروى الجديد.

وينتهى تعاقد محمد شريف مع إنبي بنهاية الموسم الكروى الجاري بعد أن تم الحصول على خدماته من قبل الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ويجرى حلمى طولان اتصالاته بمسئولي الأهلي من أجل إنهاء بقاء محمد شريف، فى ظل حاجة الفريق البترولى إلى بقاء نجم الأهلى نتيجة دوره الأساسي مع الفريق وتألقه اللافت خلال الموسم الجارى.

وتلقى طولان وعدا من قبل مسئولى الأهلي ببقاء محمد شريف مع الفريق البترولي فى حال خروجه من حسابات الجهاز الفنى للأهلي فى ظل العلاقات الجيدة التى تجمع طولان بالأحمر وعلاقة الأهلى الجيدة مع إنبي خلال السنوات الماضية.

وأكد مسئولو الأهلي لطولان أن رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى كان أوصي بعودة محمد شريف مرة أخرى خلال الفترة الماضية، وهو ما يشير إلى صعوبة رحيله وفى حال الرحيل سيكون لإنبي الأولوية فى ضمه على سبيل الإعارة مثلما حدث فى الميركاتو الصيفي الماضي.

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