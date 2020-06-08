زفاف فى زمن كورونا.. جلسة تصوير لعروسين بـ أقنعة الغاز.. شاهد

نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مجموعة من اللقطات من جلسة تصوير "غير تقليدية" لعروسين في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث قرر العروسان الخروج عن المألوف تمامًا وظهرا في الصور، التي تم التقاطها داخل مبنى مهجور، مرتدين "أقنعة غاز".





وكانا العروسان "ماثيو إنجلكي"، البالغ من العمر 36 عامًا، و"ليلي أيرابتيان"، 28 عامًا، وهما من مدينة "ديترويت" بولاية "ميشيجان" الأمريكية، قد قررا تقديم موعد حفل زفافهما على الرغم من تفشي الوباء ، واستعانا بالمصور "سكوت سبراج" من أجل إجراء جلسة تصوير تسلط الضوء على الأزمة الحالية التي يشهدها العالم بأكمله.









ويظهر العروسان في إحدى اللقطات على سبيل المثال وقد كان يمسكان بأيدي بعضهما بعضا ويرتديان أقنعة غاز حقيقية داخل مصنع قديم متهالك.





ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصور الزفاف، الذي قام بمشاركة هذه اللقطات في الآونة الأخيرة، قوله إن اللقطة المفضلة لديه هي تلك التي ظهر فيها العروسان جنبًا إلى جنب، وظهرت بينهما رسالة مضمونها "ما نحتاج إليه في هذا العالم هو المزيد من الحب".





وأفاد تقرير الصحيفة البريطانية بأن تكاليف حفل الزفاف لم تتجاوز ألف دولار أمريكي، وقد كانت مراسم الاحتفال بسيطة وهادئة، ولم يحضرها سوى 10 أشخاص بالإضافة إلى مصور الزفاف والكاهن الذي عقد القران، في حين اضطرت والدة العريس إلى مشاهدة مراسم الزواج عبر تطبيق "FaceTime".







