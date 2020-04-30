أزمة كورونا منعتها من الحضور.. تصرف مؤثر من عروس تجاه جدتها في يوم زفافها

بعد أن اضطر عروسان من ولاية "مينيسوتا" الأمريكية إلى إلغاء حفل الزفاف الذي كانا يحلمان به في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19)، قررا إقامة احتفال بسيط بزواجهما هذا الأسبوع، لكن العروس كانت حريصة على أن تشاركها جدتها فرحتها في يوم زفافها بأي طريقة ممكنة بعد أن تأكدت من أنها لن تتمكن من الحضور بسبب الوباء.





وذكرت تقارير إخبارية أن العروس "شونا فارنر"، البالغة من العمر 29 عامًا، توجهت برفقة شريك حياتها "ترافيس سيسبانياك"، 30 عامًا، إلى دار المسنين الذي تقيم به جدتها قبيل عقد قرانها مباشرة مرتدية فستان زفافها كي تتمكن جدتها من رؤيتها في هذا اليوم كما كانت تأمل.





وبالفعل استطاعت جدتها رؤيتها بجانب عريسها عبر باب زجاجي بالمبنى، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مؤثرة ترصد رد فعل الجدة لدى رؤية حفيدتها.





يشار إلى أن العروسين كانا يخططان في البداية لإقامة حفل زفاف كبير بأحد الفنادق، إلا أنهما اضطرا إلى تقليص عدد الضيوف بسبب وباء "كورونا"، والاكتفاء بحضور أفراد العائلة فقط.





لكن لم يكن في إمكان "جانيس" جدة العروس حضور مراسم عقد القران بسبب تواجدها قيد العزل في دار رعاية المسنين، إذ أن فئتها العمرية تجعلها أكثر عرضة للإصابة بعدوى "كورونا"، لذلك توجه العروسان إلى هناك لرؤيتها قبل التوجه إلى مكان عقد القران، وأكدت العروس لجدتها أنها كانت حريصة على القدوم إليها أولًا قبل بدء مراسم الزواج، وهو ما أسعد المسنة كثيرًا، كما يتبين في اللقطات المرفقة.



