القاهرة تسجل 35 درجة..الأرصاد: استمرار الطقس شديد الحرارة غدا فى المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدا الثلاثاء، مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا، على القاهرة والوجه البحري، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدله تنشط أحيانا.

ويكون الطقس على السواحل الشمالية للبلاد، لطيف خلال ساعات النهار مائل للبرودة في ساعات الليل والرياح معتدلة، بينما يظل الطقس حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر، يصاحبه رياح تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما عن محافظات الصعيد، يبقى الطقس ما بين الحار وشديد الحرارة خلال ساعات النهار لطيف ليلا والرياح معتدلة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 20، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى و 25 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 27.

