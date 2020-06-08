العظمى تسجل 44 على هذه المناطق.. تعرف على حالة الطقس اليوم الاثنين

















وأوضحت أنه سيكون حار نهارا على القاهرة والوجه البحري مائل للبرودة خلال ساعات الليل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، أما على السواحل الشمالية فيكون الطقس لطيفا نهارا مائلا للبرودة ليلا والرياح معتدلة.