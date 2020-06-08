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أخبار البلد

العظمى تسجل 44 على هذه المناطق.. تعرف على حالة الطقس اليوم الاثنين

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:51 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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نورهان خفاجي


كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم ، الاثنين.


وأوضحت أنه سيكون حار نهارا على القاهرة والوجه البحري مائل للبرودة خلال ساعات الليل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، أما على السواحل الشمالية فيكون الطقس لطيفا نهارا مائلا للبرودة ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لمحافظات الصعيد شديد الحرارة خلال ساعات النهار، مائلا للبرودة خلال ساعات الليل والرياح معتدلة.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارا نهارا لطيفا ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم ، الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى و26 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30.
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