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أخبار البلد

الأرصاد: طقس غد شديد الحرارة نهارا والعظمى تصل إلى 44 درجة في الصعيد

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:05 م
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا، الاثنين، حار نهارا على القاهرة والوجه البحري مائل للبرودة خلال ساعات الليل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، أما على السواحل الشمالية فيكون الطقس لطيفا نهارا مائلا للبرودة ليلا والرياح معتدلة.


ويكون الطقس على محافظات الصعيد شديد الحرارة خلال ساعات النهار، مائلا للبرودة خلال ساعات الليل والرياح معتدلة، ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارا نهارا لطيفا ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى و26 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30.
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