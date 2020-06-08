أعاد هيبة الدولة وأطلق مشروعات عملاقة.. رسائل المصريين للرئيس السيسي بعد 6 سنوات من الإنجازات ..فيديو

شهدت مصر عصرا جديدا من النهضة الشاملة في مختلف المجالات بعد مرور ٦ سنوات من تولي ا لرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية حيث توعد في بداية حكمه للبلاد بأن يجعل مصر "قد الدنيا" وبالفعل بدأ عصر جديد من شموخ الدولة المصرية أمام دول العالم أجمع واستعادة هيبة الدوله واستقلال القضاء.





وكان قد بدأ الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في العام ٢٠١٤ بوضع خريطة واضحة لإحداث تنمية عملاقة في جميع المجالات للتقدم والارتقاء بالوطن ووضع مصر في المكانة التي تستحقها بين الأمم، لذلك تحققت الكثير من الانجازات في عهد الرئيس السيسي والتي حققت الكثير من الرخاء والازدهار للشعب المصري.





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لذلك رصدت عدسة صدى البلد أراء بعض المواطنين عن فترة حكم الرئيس السيسي وما هي الانجازات التي حققت تطورا كبيرا في مصر من وجهة نظرهم.





في البدايه قال محمد غانم أن كل ما يحدث خلال فترة حكم الرئيس السيسي ما هو إلا إنجازات بالفعل حققت ازداهارا كبيرا في الدولة المصرية بعد حكم الإخوان المنكوب الذي انهك البلاد وقضى على معظم ثرواتها.









وأضاف عثمان يس قائلا إن الرئيس السيسي منذ توليه حكم البلاد كان لديه خطة جادة وواضحة للارتقاء بالوطن والمواطن ورفع مكانته على مستوى العالم ويجب على الشعب أن يتكاتف ويقف بجانب الرئيس من أجل رفعة الوطن.





وأوضحت نانسي سليم إلى أنها من محبي ومؤيدي الرئيس السيسي في كل قراراته لأنه منذ توليه حكم مصر وهي ترى بأن كل قرارات الرئيس صائبه وفي مكانها الصحيح ويكفي كم الانجازات التي تحققت خلال فترة حكمه مثل تطور شبكات الطرق الجديدة وقناة السويس الجديدة والكثير من المشاريع التي حققت نجاحا كبيرا وشرفت مصر بين العالم.









وأكد سالم عصفور إلى أنه يكفي الأمان الذي تعيشه البلد الان وكانت تفتقده منذ ٢٠١١ وخلال فترة حكم الاخوان حيث كانت مصر تعيش فترة عصيبه من الخوف والفزع كل دقيقة وقتل وسرقه ونهب بعد عام مظلم من حكم الاخوان وتخطيطهم بإسقاط مؤسسات الدولة ولكن جاء الرئيس السيسي واحبط كل مخططاتهم الإرهابية حاملا راية السلام لمصر وشعبها.