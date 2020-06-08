لا داعى للتخوف.. برلمانية عن عقد امتحانات السنوات النهائية لكليات الطب





قالت النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إنه لا داعى لتخوف من عقد إمتحانات السنوات النهائية لكليات الطب بصورة تقليدية هذا العام، خاصه وانه من المقرر ان يتم إتخاذ إجراءات إحترازية مناسبة فى كل الكليات للوقاية من فيروس كورونا.





وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه سيتم مراعات المسافات الامنة والتباعد الإجتماعى بين الطلاب فى الجامعات ، ولن تجرى الإمتحانات مثل السنوات الماضية ، مؤكدة انه ستكون هناك بوابات تعقيم مجهزة داخل الكليات فى الجامعات.





وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن الامتحانات العملية ستنطبق على الكليات ووسيتم عقدها فى بداية العام الدراسى القادم ، وليس العام الدراسى العالى ، وبالتالى فليس هناك أى تخوف من إجراء طلاب كليات الطب الإمتحانات الإكلينيكية فى هذا العام.





وتابعت : لجنة التعليم بالبرلمان ستتاكد من وزير التعليم العالى بإجراء الإمتحانات العملية فى بداية العام الدراسى القادم.





وكان قد حصل موقع "صدى البلد" الاخباري، علي صور خطاب النقابة العامة للأطباء، المرسل إلى رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير التعليم العالي،الذي يفيد بخطورة عقد امتحانات كليات الطب السنوات النهائية في صورتها التقليدية في الميعاد المحدد لها "في شهر يوليو ۲۰۲۰" في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.







