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محافظات

محافظ بني سويف: توصيل الغاز الطبيعي لـ 7342 أسرة منذ بداية العام الحالي

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:46 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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محمد عبدالحليم
تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،تقريرًا من شركة وادي النيل للغاز ،حول موقف توصيل خدمة الغاز الطبيعى خلال شهر مايو 2020،والذي تضمن الإشارة إلى استمرار الزيادة فى توصيل خدمة الغاز الطبيعى للعديد من المنشآت والمصانع والوحدات السكنية والمخابز والمنشآت التجارية والصناعية بدائرة المحافظة. 

وصرح المحافظ بأنه،وفقا للتقرير،فقد تم خلال مايو الماضى"توصيل الخدمة لعدد (915) عميلا منزليا جديدًا ،ليصل إجمالي العملاء المشتركين في الخدمة"خلال العام الحالي"إلى 7342 مشترك،وبذلك يبلغ العدد الإجمالى للعملاء المنزليين، الذين يعملون بالغاز الطبيعى في كافة  مراكز ومدن المحافظة ( 173 ألف و434 ) مشتركًا. 

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كما تبين من التقرير أنه تُجرى حاليا أعمال  توصيل الغاز إلى منطقة بياض العرب وقرية الشيخ علي شرق النيل،بالإضافة إلى تنفيذ مشروع توصيل الخدمة لبعض العملاء الجدد بمنطقة الأحياء الجديدة  شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة ،وأيضا مشروعات توصيل الغاز بمدن :الواسطى،الفشن،ببا،وسمسطا بجانب قريتي:الشناوية مركز ناصر والفنت مركز الفشن،فضلًا عن  مشروع توصيل الخدمة لقريى الزرابي والدوية مركز بني سويف. 

وأكد محافظ بني سويف على أهمية متابعة ملف توصيل خدمة الغاز الطبيعي،والذي يأتي ضمن المشروعات المتكاملة والخطوات العملية لتفعيل مبادرة "حياة كريمة"،التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري ، ورفع مستوى معيشته . 

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