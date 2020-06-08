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محافظات

إزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزي الفتح وصدفا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:58 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط شن حملاتها لتنفيذ قرارات إزالة لمخالفات البناء والتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة بمراكز وقرى ونجوع المحافظة، طبقًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لقطع الطريق أمام المستغلين للظروف التي تمر بها البلاد والتركيز في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

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وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم شن حملات مكبرة استهدفت إزالة المخالفات والتعديات بمركزي الفتح وصدفا بقيادة المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة، ومشاركة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وحسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا ونواب ومساعدى رئيسي المركز ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية والإشغالات والحملة الميكانيكية وقوات الأمن للتصدي بكل قوة وحسم للبناء العشوائي لتنفيذ قرارات إزالة لبعض مخالفات وتعديات على أراضي زراعية وأراضي أملاك الدولة.

وتم تنفيذ 13 قرار إزالة تعديات على فدان و11 قيراطا و10 أسهم مبان على أراضي زراعية بمركز الفتح، فضلًا عن تنفيذ 6 قرارات إزالة آخرين بمركز صدفا، مشيرًا إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتحرير محضر "جنح طوارئ" وإحالتهم للنيابة العسكرية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بإزالة كل مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية وذلك خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد بناءًا على توجيهات القيادة السياسية للدولة ؛ فيما أعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.

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