مصر عادت أقوى| سلامة: إنجازات الرئيس السيسي حقائق لا تقبل وجهات النظر

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية، على خلفية مرور 6 سنوات على حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي ، إن المشهد السياسي لمصر قبل تولي الرئيس السيسي الحكم كان معقدا جدا.





واضاف : وكانت مصر تعاني من شبه عزلة سياسية بين الدول، من أبرزها تجميد عضويتها في الإتحاد الإفريقي.





وأكد عبد المحسن سلامة خلال حوارة لبرنامج "صباحك مصري" الذي يذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 ، أن مصر عادت أقوى مما كانت عليه في السابق، وأن إنجازات الرئيس السيسي حقائق لا تقبل وجهات النظر.





وأشار سلامة إلي أن مصر اكتسبت مساحات سياسية كبيرة بين الدول، مثل رئاستها مؤخرا للإتحاد الإفريقي، ومبادرة الرئيس السيسي لحل الأزمة الليبية المتمثلة في "إعلان القاهرة"، والتي لاقت ردود فعل مؤيدة عالمية.





وأوضح سلامة أن مسار مصر في الملف الليبي ، ليس مفاجئا، ولكنه تطور طبيعي لمعالجة مصر دائما للملفات السياسية، كما هو معتاد منها.





وتابع: أن مصر تتبع سياسة مفهوم الدولة الوطنية، والتي مثلت وجهة نظر تبنتها كافة الدول، وأساسها الحفاظ على مقدرات الدولة الوطنية .





ولفت سلامة إلى أن مصر وإستراتيچيتها الدولية، أصبحت محل إحترام على صعيد كافة المحافل الدولية، كما أكد عليها الرئيس السيسي وأوضحها في كافة فعاليات الأمم المتحدة .



