AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عبد المحسن سلامة: قدرة القوات المسلحة المصرية على عبور قناة السويس واجتياز خط بارليف مفاجأة.. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 12:53 م
عبد المحسن
عبد المحسن
Advertisements
آيات أحمد
قال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، إن قدرة القوات المسلحة المصرية على عبور قناة السويس واجتياز خط بارليف وتحطيمه كان مفاجأة كبرى، لافتًا إلى أنه بعد ذلك بدأت مرحلة تحرير الأرض المصرية.

وأضاف عبد المحسن سلامة، فى لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإعلام كان قائما بدور عظيم وموضوعى وبدون أى مبالغة وكان يختلف عن إعلام حرب 67.

وأكد أن الإعلام كان صادقا وموضوعيا طوال فترة حرب أكتوبر وينقل للمواطنين الأخبار بكل شفافية ووضوح، مشيرًا إلى أن العسكرية المصرية استطاعت أن ترسى مبادئ جديدة فىا لعسكرية العالمية وغيرت قواعد كثيرة جدًا.

وتهل علينا اليوم، الذكرى الـ47 لانتصار العاشر من رمضان، الموافق السادس من أكتوبر عام 1973، والتى يمثل الانتصار الأعظم فى تاريخ مصر، التى لم تكن مجرد حرب عابرة فى تاريخ العسكرية المصرية المليئة بالبطولات، بل كانت حدثا فريدا من نوعه أثار العالم أجمع، حيث شهد هذا اليوم أكبر الانتصارات المصرية والعربية، وتمكن المصريون من عبور قناة السويس، أكبر مانع مائى فى العالم، وتحطيم دفاعات خط بارليف الحصينة. وتلّقى العدو ضربة قاسية تحطمت فيها أسطورة الجيش الذى لا يقهر.

وبعث الفريق أول محمد زكى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، برقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان، وجاء بها: «يسعدنى أن أهنئ سيادتكم بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان، الذى حققه جيل عظيم من رجال القوات المسلحة ببطولاتهم وتضحياتهم وكانوا قدوة فى البسالة والفداء من أجل إعلاء الإرادة المصرية واسترداد العزة الوطنية، وذكرى هذا اليوم المجيد ستظل دائمًا مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها، الذين توجوا كفاح شعب مصر ونضاله بإعلاء إرادته والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه بنصر مجيد حققوه فى يوم العاشر من رمضان».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الدفاع للرئيس: ذكرى نصر العاشر من رمضان استرداداً للعزة الوطنية

المفتي يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

وزير الدفاع مهنئا الرئيس بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان: القوات المسلحة استردت العزة الوطنية.. والقوات المسلحة تؤكد وفاءها للمهام والمسئوليات لحماية مصر وشعبها وصون أمنها القومي

شيخ الأزهر: حرب العاشر من رمضان تؤكد أن الجيش المصري هو درع الوطن وسيفه

ترشيحاتنا

نفسنة ستات.. سر طلب الأمير هاري وزوجته الانتقال من القصر الملكي.. صور

بعد رفض الكونجرس هديته بشأن كورونا .. ترامب: بيلوسي مجنونة وبقرتكم سبب الوباء

7 عادات خاطئة تسبب انتفاخ القولون في رمضان

بعد ظهور نجمات رمضان به.. كل ما تريد معرفته عن هوليود سمايل

بعد غيابه 20 يوماً.. أين اختفي زعيم كوريا الشمالية؟

اليوم.. مدبولي يلقي كلمة أمام البرلمان لتوضيح أسباب إعلان حالة الطوارئ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جذوره في قبر توت عنخ أمون.. العرقسوس اقتصر على ملوك الفراعنة وانتشر على يد الفاطميين

بمجوهرات لافتة.. لاميتا فرنجية تتألق فى إطلالة جديدة

استشارة.. تأثير فيروس كورونا على الجهاز التنفسي.. فيديو