عبد المحسن سلامة: قدرة القوات المسلحة المصرية على عبور قناة السويس واجتياز خط بارليف مفاجأة.. فيديو

قال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، إن قدرة القوات المسلحة المصرية على عبور قناة السويس واجتياز خط بارليف وتحطيمه كان مفاجأة كبرى، لافتًا إلى أنه بعد ذلك بدأت مرحلة تحرير الأرض المصرية.
وأضاف عبد المحسن سلامة، فى لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإعلام كان قائما بدور عظيم وموضوعى وبدون أى مبالغة وكان يختلف عن إعلام حرب 67.
وأكد أن الإعلام كان صادقا وموضوعيا طوال فترة حرب أكتوبر وينقل للمواطنين الأخبار بكل شفافية ووضوح، مشيرًا إلى أن العسكرية المصرية استطاعت أن ترسى مبادئ جديدة فىا لعسكرية العالمية وغيرت قواعد كثيرة جدًا.
وتهل علينا اليوم، الذكرى الـ47 لانتصار العاشر من رمضان، الموافق السادس من أكتوبر عام 1973، والتى يمثل الانتصار الأعظم فى تاريخ مصر، التى لم تكن مجرد حرب عابرة فى تاريخ العسكرية المصرية المليئة بالبطولات، بل كانت حدثا فريدا من نوعه أثار العالم أجمع، حيث شهد هذا اليوم أكبر الانتصارات المصرية والعربية، وتمكن المصريون من عبور قناة السويس، أكبر مانع مائى فى العالم، وتحطيم دفاعات خط بارليف الحصينة. وتلّقى العدو ضربة قاسية تحطمت فيها أسطورة الجيش الذى لا يقهر.
وبعث الفريق أول محمد زكى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، برقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان، وجاء بها: «يسعدنى أن أهنئ سيادتكم بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان، الذى حققه جيل عظيم من رجال القوات المسلحة ببطولاتهم وتضحياتهم وكانوا قدوة فى البسالة والفداء من أجل إعلاء الإرادة المصرية واسترداد العزة الوطنية، وذكرى هذا اليوم المجيد ستظل دائمًا مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها، الذين توجوا كفاح شعب مصر ونضاله بإعلاء إرادته والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه بنصر مجيد حققوه فى يوم العاشر من رمضان».