عبد المحسن سلامة: قدرة القوات المسلحة المصرية على عبور قناة السويس واجتياز خط بارليف مفاجأة.. فيديو

قال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، إن قدرة القوات المسلحة المصرية على عبور قناة السويس واجتياز خط بارليف وتحطيمه كان مفاجأة كبرى، لافتًا إلى أنه بعد ذلك بدأت مرحلة تحرير الأرض المصرية.





وأضاف عبد المحسن سلامة، فى لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإعلام كان قائما بدور عظيم وموضوعى وبدون أى مبالغة وكان يختلف عن إعلام حرب 67.





وأكد أن الإعلام كان صادقا وموضوعيا طوال فترة حرب أكتوبر وينقل للمواطنين الأخبار بكل شفافية ووضوح، مشيرًا إلى أن العسكرية المصرية استطاعت أن ترسى مبادئ جديدة فىا لعسكرية العالمية وغيرت قواعد كثيرة جدًا.



