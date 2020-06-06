السيسي وحفتر وعقيلة يناقشون الملف الليبي.. السيسي: ممارسات بعض الأطراف في ليبيا مقلقة وندعو لوقف إطلاق النار.. حفتر: تركيا ترعى الإرهاب أمام العالم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كلا من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وسامح شكري، وزير الخارجية.





بدأت جلسة المباحثات المغلقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر ؛ وذلك وفقا لما ذكره التلفزيون المصري.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن لقاء الرئيس بالقادة الليبين يأتي من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي.





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية برهنا خلال اللقاءات التي جمعتهما الأيام الماضية في القاهرة على رغبتهما المؤكدة في تنفيذ إرادة الشعب الليبي المتمثلة في استقرار الدولة الليبية.



وأضاف الرئيس السيسي، أثناء مؤتمر صحفي عقده مع رئيس مجلس النواب الليبي، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، أن استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر.





وأشار الرئيس السيسي، إلى أن تحركات الدولة تهدف إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي، محذرا أي طرف من الإصرار على الحل العسكري في ليبيا.





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هذا اللقاء له أهمية خاصة نظرًا لما تشهده الساحة الليبية من تطورات، إضافة الى التفاعلات الدولية المحيطة بالملف الليبي.





وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس النواب الليبي وقائد الجيش الليبي، أنه يؤكد على خطورة الوضع الراهن الذي تشهده الساحة الليبية التي تمتد تداعياته إلى دول الجوار الليبي والإقليمي والدولي أيضًا.





وأكد الرئيس السيسي، أن ما يقلقه هو ممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية، رغم جهود الكثير من الدول المعنية بالشأن الليبي خلال السنوات الماضية لإيجاد حل مناسب للأزمة.









أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار فى ليبيا إلا إذا تم إيجاد وسيلة سلمية لتلك الأزمة تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية وتكون قادرة على الإطلاع بمسئولياتها تجاه الشعب الليبي.





وأضاف الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفى اليوم، أن المؤسسات الوطنية يجب أن تتيح لليبيا توزيعا عادلا وشفافا للقدرات الليبية على جميع المواطنين وتحول دون تسربها إلى أيد من يستخدموها.





وأشار إلى أن مصر تحرص على استقرار ليبيا، حيث إنها جزء لا يتجزأ من استقرار مصر.





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الجلسة التي تم عقدها اليوم مع رئيس مجلس النواب الليبي وقائد القوات المسلحة اللليبية،هدفها حل أزمة ليبيا من خلال مسارات متكاملة على كافة الأصعدة وتمثيل عادل لـ فصائل ليبيا ، ومن ثم توحيد المؤسسات الليبية والتوزيع العادل والشفاف للموارد.

وأكد الرئيس السيسي، خلال جلسة مغلقة مع رئيس مجلس النواب الليبي وقائد القوات المسلحة اللليبية، أهمية البعد عن استحواذ مقدرات ليبيا، بالاضافة إلى أهمية استصدار إعلان دستوري يضمن استقرار ليبيا.





وأوضح السيسي، أن مصر تتطلع لإنهاء الازمة الليبية وعودة ليبيا بقوة ، ودعوة كافة الأطراف من القوى السياسية للتوجة للأمم المتحدة في جينيف بحضور ممثلي الامم المتحدة ودول الجوار الليبي.





قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تتطلع إلى عودة الحياة الطبيعية فى ليبيا عبر مبادرة ستكون بداية لمرحلة جديدة.

وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسى، أثناء كلمته بجلسة مباحثات بين الرئيس السيسى ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر ، من إصرار أى طرف لإيجاد حل عسكري للأزمة الليبية، لافتا إلى أن مصر تتابع عن كثب كافة التطورات الميدانية التى تحدث فى ليبيا، رافضًا كافة أشكال التصعيد التى تنذر بعواقب وخيمة فى المنطقة.





وأضاف الرئيس السيسي، أن مصر تسعى فى الفترات الماضية لإنهاء معاناة الشعب الليبى، مشيرا إلى أن هذا اللقاء له أهمية خاصة نظرا لما تشهده ليبيا من تطورات على أراضيها.





قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقف دائما إلى جانب الشعب الليبي، موضحًا أن الجيش الليبي لم يحارب الشعب الليبي كما يروج زورا، بل يحارب الجماعات الإرهابية.





وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي، في مؤتمر صحفى بقصر الاتحادية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، أن الجيش الليبي يطهر البلاد من الجماعات الإرهابية التى تهدد أمن المنطقة.

وأشار رئيس مجلس النواب الليبي، إلى أن تركيا قامت بإرسال 10 آلاف إرهابي من المرتزقة من سوريا، والجيش أصبح يستعمل القوة أكثر لمواجهة تلك الجماعات.





قال عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، إن الجيش الليبى يحارب جميع أشكال الإرهاب فى الأراضى الليبية حتى يتم التمكن من توحيد المؤسسات السيادية بـ الدولة الليبية.





وأوضح رئيس البرلمان الليبي، خلال كلمته بجلسة مباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس النواب والقائد العام للقوات المسلحة الليبية، أن الدولة الليبية ستعمل على تدشين دستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وجميع الأقاليم ستحصل على حصتها الانتخابية

ودعا عقيلة صالح الشعب الليبى إلى طى صفحة الماضي، وتكاتف جميع الأحزاب الليبية والعمل كإخوة ونتكاتف ونتضامن، متمنيا أن يكون الشعب الليبى يدا واحدة.





قال المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ القوات المسلحة الليبية، إنه يقدر الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية التي تقوم بها لدعم الجيش الوطني الليبي في محاربته للإرهاب والتنظيمات الإجرامية.

وشكر المشير خليفة حفتر، الرئيس عبد الفتاح السيسي على استقباله الحافل لهم، من خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين البلدين، وأن كلا من البلدين يسعى لتحقيق الأمان للشعب الليبي

وأضاف حفتر أن الجيش الليبي الوطني يعمل على استعادة سيادة الدولة الليبية، وطرد المستعمرين الأتراك من الأراضي الليبية الذين يزعمون أنه إرث أجدادهم العثمانيين.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي هو امتداد للقوة والإرادة والصلابة المصرية لنيل الحرية وتوفير الرخاء والأمان للشعب المصري.





قال المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، إن التدخل التركى فى الصراع الليبي من شأنه أن يعزز من حالة الصراع الداخلى فى ظل إمداد حكومة الوفاق غير الدستورية بمزيد من الأسلحة والمرتزقة.

وأضاف "حفتر"، خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى اليوم، السبت، بعد لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تركيا ترعى الإرهاب أمام العالم وتقوم بنقل العناصر الإرهابية من مكان لآخر داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما يزيد من تعقيد الأزمة الليبية.

وأشار إلى أن تركيا تريد حصار ليبيا ومصر من خلال الاتفاق الذي تم عمله مؤخرا للاستيلاء على الأراضى الليبية، مما أثر سلبا على وحدة استقرار ليبيا والأمن القومى المصرى.



