تونس ترفض الإخوان.. مطالبات بتصنيفها جماعة إرهابية ودعوات للاعتصام

تتواصل مساحة المعارضة والرفض في تونس ضد تنظيم الإخوان ، الممثل في حركة النهضة التي يرأسها راشد الغنوشي، وذلك بعد أن أعلن التنظيم ورئيسه دعم حكومة مليشيات طرابلس ومرتزقة تركيا.





ووفقا لما ذكرته صحف محلية، فقد أعلن الحزب الدستوري، عزمه تقديم لائحة في البرلمان التونسي لتصنيف جماعة الإخوان منظمة ارهابية.





وقالت رئيس الحزب، عبير موسي :إن "اللائحة تهدف لتصنيف جماعة الإخوان منظمة ارهابية مناهضة للدولة المدنية".

وأضافت "موسي" : "نطالب الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميًا واعتبار أي شخصية تونسية طبيعية أو معنوية في تونس، لها ارتباطات مع الجماعة، مرتكبة لجريمة ارهابية".

كما أعلنت تنسيقيات "حراك 14 جوان" المحسوبة على الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق اليوم الاثنين، تكشف فيه عن الخطوات المرتقبة وأهداف الاعتصام، الذي تعتزم تنفيذه الأحد المقبل أمام البرلمان.

وكتب الحراك ، أنه قرر تنفيذ اعتصام ثانوي أمام مقر حركة النهضة، وأمام مقرات الحركة بمحافظات البلاد، إضافة إلى الاعتصام الرئيسي في ساحة باردو، مقر البرلمان التونسي.