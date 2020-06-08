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رياضة

الزمالك الخيار الأول .. 3 عروض قوية لـ حسام عاشور بعد رحلة الأهلي

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:06 م
صدى البلد
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عمرو الحلوانى

بدأ حسام عاشور نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي فى الترتيب بقوة لحسم الفريق الذى يلعب له خلال الفترة المقبلة بعد رحيله عن القلعة الحمراء .

وأعلن النادى الأهلي بشكل رسمي رحيل  حسام عاشور لاعب الفريق مع نهاية الموسم الكروي الجارى بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفنى الذى أكد عدم الحاجة الفنية إليه .

ويفاضل حسام عاشور الآن بين العديد من العروض القوية التى تلقاها فى الفترة الأخيرة من أجل حسم موقفه وتحديد النادى الذى سيلعب له خلال الفترة المقبلة .

وتلقى حسام عاشور عرضا أوروبيا من قبل نادى ناسيونال ماديرا البرتغالى للانتقال إليه خلال الميركاتو الصيفي المقبل بجانب تلقيه عرض قوى من إحدى أندية الدوري السعودي .

وترددت أنباء قوية خلال الفترة الماضية تشير إلى تلقي اللاعب عرضا من قبل الزمالك للانتقال إليه ، ويعد عرض الزمالك هو الأبرز بالنسبة لعاشور خاصة فى ظل رغبة اللاعب فى الاستقرار فى مصر .

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