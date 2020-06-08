الزمالك الخيار الأول .. 3 عروض قوية لـ حسام عاشور بعد رحلة الأهلي

بدأ حسام عاشور نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي فى الترتيب بقوة لحسم الفريق الذى يلعب له خلال الفترة المقبلة بعد رحيله عن القلعة الحمراء .



وأعلن النادى الأهلي بشكل رسمي رحيل حسام عاشور لاعب الفريق مع نهاية الموسم الكروي الجارى بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفنى الذى أكد عدم الحاجة الفنية إليه .



ويفاضل حسام عاشور الآن بين العديد من العروض القوية التى تلقاها فى الفترة الأخيرة من أجل حسم موقفه وتحديد النادى الذى سيلعب له خلال الفترة المقبلة .



وتلقى حسام عاشور عرضا أوروبيا من قبل نادى ناسيونال ماديرا البرتغالى للانتقال إليه خلال الميركاتو الصيفي المقبل بجانب تلقيه عرض قوى من إحدى أندية الدوري السعودي .



وترددت أنباء قوية خلال الفترة الماضية تشير إلى تلقي اللاعب عرضا من قبل الزمالك للانتقال إليه ، ويعد عرض الزمالك هو الأبرز بالنسبة لعاشور خاصة فى ظل رغبة اللاعب فى الاستقرار فى مصر .