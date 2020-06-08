ترامب وإشكاليات توسيع الدور العسكري الاستراتيجي

تطوران استراتيجيان يؤسسان عقيدة ترامب البازغه: اولا، قبل أن يصبح دونالد ترامب رئيسًا كان يدعو إلى سباق تسلح جديد. في 22 ديسمبر 2016 ، غرد: " يجب على الولايات المتحدة تعزيز قدراتها النووية وتوسيعها إلى حد كبير حتى يأتي فيه العالم إلى رشده فيما يتعلق بالأسلحة النووية ". ورغم تشتيت انتباه العالم عن طريق Covid-19 واقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، هدد ترامب بإجراء أول تجارب للأسلحة النووية في أمريكا منذ عام 1992 ، وكان مسئولون رفيعو المستوى فى اداره ترامب ناقشوا الفكرة في اجتماع في البيت الأبيض في 15 مايو 2020 .









ثانيا، نقض وزير الدفاع مارك إسبر قرارًا سابقًا لوزارة الدفاع الأمريكية بإرسال بضع مئات من الجنود العاملين ، هذا وسط توترات متزايدة مع البيت الأبيض بشأن الرد العسكري على الاحتجاجات المدنيه . وصرح وزير الجيش رايان مكارثي بأنه تم إخباره بالقرار بعد أن حضر إسبر اجتماعًا في البيت الأبيض ، وبعد مناقشات داخلية أخرى في البنتاجون. وقال مكارثي إنه يعتقد أن التغيير قام على ضمان عدم وجود دعم عسكري كاف للرد على أي مشاكل احتجاج إذا لزم الأمر. السؤال الهام ما هى العلاقه الضروريه بين الاجراءين؟.





أولا: خلال الحرب الباردة رأت القوى العظمى الطامحة تجارب الأسلحة النووية كوسيلة لاستعادة السيطرة الجيوسياسية بعد الحرب العالمية الثانية. في حين أن تجارب الأسلحة النووية التاريخية التي أجرتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وروسيا وفرنسا جلبت النفوذ الاستراتيجى ولكن ألحقت الضرر بالجنود الذين أجروا التجارب ، ودمروا المجتمعات المحلية المحيطة . على سبيل المثال ، أصبحت جزيرة رونيت غير صالحة للسكن بسبب النفايات المشعة الناتجة عن التجارب النووية في جزر مارشال الأمريكية . ولكن العالم تقدم ببطء نحو معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1996 والى تم التصديق عليها من قبل 154 دولة .









لقد مر الآن 50 عاما منذ أن أصبحت معاهدة عدم الانتشار قانونا دوليا. وكانت هذه أول معاهدة تطمح إلى عدم الانتشار ونزع السلاح. هذا بينما لا تزال الولايات المتحدة كعضو تتجاهل وجباته وتعرقل التجديد في عام 2021. قام ترامب بنقض العديد من المعاهدات الحيوية خلال السنوات الثلاث الماضية. قال ترامب " أعتقد أن ما سيحدث هو أننا سننسحب ، وسيعودون ، ويرغبون في عقد صفقة" . حتى روسيا قلقة من تصرفات ترامب.

ما يبدو أن ترامب يفهم علاقات الأسلحة باعتبارها مقايضة تجارية وهذا خطأ فى الفهم الاستراتيجى لان علاقات السلاح مرتبطة بالامن والتوازن الدوليين . يجب أن تدار المعاهدات النووية بحساسية وتصور عميق للتطور التكنولوجى فى المستقبل. فمفاوضات السلاح الاستراتيجى مصممة للحفاظ على الاستقرار الجيوسياسي العالمي من خلال التعاون والتوافق. وهذه الاتفاقيات بها اجراءات وسيناريوهات والخروج منها لا يجب ان ينظر اليه بخفة كما حدث. هذا هو الوقت الذي بدأت فيه المحرمات النووية في الانهيار .









بالنسبة للأمريكيين ، فإن موقف ترامب النووي لم يأت فى توقيت جيد. حيث إن آثار جائحة Covid-19 تدفع إلى توفير فرص للاستثمار الخاص والعام في الصحة والتكنولوجيا والنمو الاقتصادي المستدام ولكن يبدو ان ترامب ركز استثمار الشركات الكبرى من خلال الدولة. إن تكلفة التجارب النووية الأمريكية لن تثبت شيئًا للعالم ، باستثناء تطبيق الأيديولوجيات النيوليبرالية لكسر الحد من التسلح النووى.





صدّقت فيجي وناميبيا وبليز مؤخرًا على معاهدة الأمم المتحدة لعام 2017 بشأن حظر الأسلحة النووية . هناك حاجة إلى 13 تصديقا إضافيا فقط حتى تدخل حيز التنفيذ. وقال لي تيم رايت ، مطور المعاهدة الحائز على جائزة نوبل للسلام ، "بينما تعمل معظم الدول على تعزيز نزع السلاح من خلال معاهدة الأمم المتحدة الجديدة لحظر الأسلحة النووية ، إن إدارة ترامب تقوض بنشاط هذه القضية". فجرت ثماني دول 2056 انفجارًا نوويًا على مدى 75 عامًا ،بالتالى يعرف العالم كيف تعمل الاسلحة النووية.









إن سياسات إدارتي أوباما وترامب النوويه قد زادا من قالبية العوده إلى التجارب النووية. وقد ضخت كل من الإدارتين تمويلا ضخما في مراقبة وتجديد المخزون النووي ، لكنهما خفضتا فى نفس الوقت ميزانيات البحث والتطوير. ونتيجة لذلك ، يتم الحفاظ على الأسلحة وتحديثها بشكل دوري ، ولكن مع قدرة أقل من أي وقت مضى على التصديق على سلامة وموثوقية المخزون كل عام.









لقد أجرت الولايات المتحدة تجارب نووية أكثر من أي دولة أخرى في العالم. كانت التكاليف البشرية لبرنامج الاختبار الأمريكي مرتفعة بشكل مدمر لكن البيانات التي تم الحصول عليها أعطت الولايات المتحدة ميزة هائلة على الدول الأخرى. اكتسبت مختبرات الأسلحة كمية كبيرة من المعرفة والبيانات لتحسين تصميمات الأسلحة النووية ، وتظل هذه البيانات مفيدة لبناء نماذج حاسوبية متطورة يمكن أن تضمن موثوقية المخزون. إذا سمح لبلدان أخرى بإجراء تفجيرات نووية في أي وقت تشاء ، فسيكون من الأسهل فنيا بناء رؤوس حربية وتحسين تصميماتها.









من جانب اخر قد يكون لدى الرئيس ترامب أيضًا سبب بارز لعدم استئناف التجارب النووية: الضرر الذي يمكن أن يحدثه لفرص إعادة انتخابه لعام 2020. يجب إجراء تجربة نووية في موقع التجارب النووية الأمريكية في نيفادا. في انتخابات عام 2016 ، حملت هيلاري كلينتون تلك الدولة بفارق ضئيل ، ويبدى ترامب اهتمامًا كبيرًا بها في عام 2020. وعلى وجه الخصوص ، اذا قرر ترامب التخلي عن جبل يوكا كموقع للنفايات النووية، سيطرح هذا اثار ايجايه ناخبى ولايه نيفادا ويصوتون لحملته .









ثانيا: وافق البنتاجون على فكرة الرئيس دونالد ترامب حول استخدام القوات عسكريه عامله لقمع الاحتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة . وتم سحب جزء من الفرقة 82 المحمولة جوا ووضعها فى وضع الاستعداد للاشتباك . علما انه وجه وزير الدفاع مارك إسبر انتقادات علنية نادرة لترامب . " مسؤولي البنتاجون على حافة الهاوية بشأن تعاملات القادة العسكريين مع ترامب لسنوات ، حاولت القيادة العسكرية العليا التقليل من التصور القائل بأن الرئيس يستخدم القوات المسلحة لأغراض سياسية. تواجه الولايات المتحده الامريكيه احتمالات اندلاع حرب أهلية لاسباب عرقيه كالتى دحدثت في أواخر الستينيات على نطاق واسع . حتى مع وصول التوترات المدنية العسكرية إلى مستويات لم نشهدها منذ استخدام وحدات الحرس الوطني للرد على الاحتجاجات المناهضة لفيتنام.









إن الايات المتحده الامريكيه تواجه أزمتين : الظلم العرقي وحالة الطوارئ الصحية العامة. يوم الإثنين ، قال ترامب إنه عين الجنرال مارك ميلي رئيسا لاركان "المسؤول" عن استعادة النظام ، وهدد باستدعاء قانون الانتفاضة ، وهو قانون 1807 الذي يمنح ترامب السلطة لنشر القوات الفيدرالية للرد على الاضطرابات الداخلية. يبدو أن إسبر وميلي اعتنقا أدوارهما الجديدة ، على عكس وزير دفاع ترامب الأول جيم ماتيس ، الذي استقال احتجاجًا على قرار سحب القوات من سوريا.









وقال أحد كبار المسؤولين إن البنتاجون "فوجئ" بتعليقات الرئيس وأضاف "هناك قلق متزايد فى البيتاجون حيث ان هذا ليس دورا جيدا للجيش ان يلعبه ". وتستند هذه الرواية إلى مقابلات مع ستة من ضباط الدفاع بالإضافة إلى مسؤولين سابقين وخبراء خارجيين ، تحدث الكثير منهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة موضوع حساس. ورفض العديد من المتحدثين باسم البنتاجون التعليق فى حاله ذكر الهويه . اندلع المشهد بعد أن قامت الشرطة بتطهير المتظاهرين من ساحة لافاييت حتى يتمكن ترامب من السير من البيت الأبيض إلى الكنيسة حتى يتم تصويره وهو يحمل كتابًا مقدسًا.









سار Esper و Milley مع ترامب ، لكن على الرغم من ظهورهما إلى جانب رئيسهما في لحظات تلفزيونية مباشرة بعد أن هدد بإرسال قوات عاملة للقضاء على الاحتجاجات العنيفة ، حاول بعض مسؤولي الدفاع إبعاد إسبر وميلي عن تعليقات ترامب. قال ايسبر "قرار استخدام القوات العسكرية النشطة في السيطرة على الحشود في الولايات المتحدة يجب أن يتخذ فقط كملاذ أخير. " في الواقع ، كان كل من إسبر وميلي في طريقهما إلى مكتب واشنطن الميداني لمكتب التحقيقات الفدرالي عندما طُلب منهما التوجه إلى البيت الأبيض ". وقال إسبر في وقت لاحق لشبكة NBC News أنه يعتقد أيضًا أنهم سوف يقومون بمسح الأضرار في المنطقة.









قال ليندسي كوهن ، الأستاذ المساعد في كلية الحرب البحرية المتخصصة في العلاقات المدنية العسكرية: "هذه مشكلة عسكرية ، وليست مشكلة اجتماعية أو سياسية يجب حلها". . قال مسؤول دفاع رابع ، كان هناك مستوى كبير من الذعر بين مسؤولي البنتاجون خلال اليوم السابق حيث بان ميلي لم يكن أكثر انسجامًا مع الكيفية التي يمكن لوجوده أن يرسل بها رسالة خاطئة هذا لان سمعة الجيش فوق النزاع السياسي.



