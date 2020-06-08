بفضل الصلاة والدعوات.. رئيس تنزانيا يعلن القضاء على فيروس كورونا

أعلن رئيس تنزانيا جون ماجوفولي أن بلاده خالية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بفضل صلاة المواطنين، حيث أبلغ الرئيس التنزاني المصلين في كنيسة بالعاصمة دودوما أن مرض الفيروس التاجي تم القضاء عليه بفضل الله.





يأتي ذلك بعدما أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من استراتيجية الحكومة في تنزانيا بشأن التعامل مع "كوفيد-19"، وذلك بعدما توقفت عن نشر عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".





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وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في تنزانيا، وفق آخر حصيلة معنة في ابريل الماضي، 509 حالة، بينما سجلت البلاد 21 حالة وفاة فقط، إلا أن الرئيس ماجوفولي أعلن ، الأسبوع الماضي، عن وجود 4 حالات إصابة فقط في أكبر مدن البلاد.





كما رفضت حكومة تنزانيا الشهر الماضي، تحذيرات السفارة الأمريكية بأن المستشفيات في دار السلام، أكبر مدن تنزانيا، لم تتمكن من استيعاب الأعداد الكبيرة للمصابين.





وقال الرئيس التنزاني إن الأزمة الصحية العالمية "مبالغ فيها" داعيا الناس إلى حضور الصلوات في الكنائس والمساجد قائلا إن "الصلوات يمكن أن تقهر الفيروس".





وتابع "أريد أن أشكر التنزانيين من جميع الأديان.. لقد كنا نصلي ونصوم لكي ينقذنا الله من الوباء الذي أصاب بلادنا والعالم.. لكن الله استجاب لنا"، وأضاف في حديثه للمصلين "أنا متأكد من أن العديد من المواطنين يعتقدون أن المرض قد زال بأمر من الله".





وصفق المتواجدون فور سماع تصريحات الرئيس الذي أشاد بالكهنة والمصلين لعدم ارتداء القفازات والأقنعة لحماية أنفسهم من الفيروس.