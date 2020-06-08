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مرأة

بملابس البيت .. ميريام فارس تثير الجدل برفقة ابنها

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:13 م
صدى البلد
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رنا عصمت

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام ومن خلال خاصية الاستورى، صورة جديدة برفقة ابنها.

ظهرت  ميريام فارس وهى تقوم بمشاركة صغيرها اللعب؛ حيث لفتت الأنظار فى الصورة بإطلالة بسيطة بملابس البيت .

وارتدت ميريام فارس بنطلون وتيشيرت باللون الرمادى وهى الاطلالة التى  كشفت عن جمالها.

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ومن الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك.

بملابس البيت .. ميريام فارس تثير الجدل برفقة ابنها
بملابس البيت .. ميريام فارس تثير الجدل برفقة ابنها
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