بملابس البيت .. ميريام فارس تثير الجدل برفقة ابنها

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام ومن خلال خاصية الاستورى، صورة جديدة برفقة ابنها.

ظهرت ميريام فارس وهى تقوم بمشاركة صغيرها اللعب؛ حيث لفتت الأنظار فى الصورة بإطلالة بسيطة بملابس البيت .

وارتدت ميريام فارس بنطلون وتيشيرت باللون الرمادى وهى الاطلالة التى كشفت عن جمالها.



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ومن الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك.