خلال 24 ساعة .. إصابة طبيبين و5 من طاقم التمريض بـ كورونا في كفر الشيخ

كفر الشيخ 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين أطقم الأطباء والتمريض في عدد المستشفيات والمراكز الطبية، وذلك عقب إجراء تحاليل PCR والتي أثبتت إيجابية 62 حالة إيجابية على مستوى المحافظة أمس. سجلت محافظة7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين أطقم الأطباء والتمريض في عدد المستشفيات والمراكز الطبية، وذلك عقب إجراء تحاليل PCR والتي أثبتت إيجابية 62 حالة إيجابية على مستوى المحافظة أمس.





وكشف مصدر بـ مديرية الصحة بكفر الشيخ، لـ"صدى البلد"، أن التحاليل أثبتت إيجابية إصابة إخصائي تمريض بمستشفى الحميات، وممرضة بالمركز الطبي بدسوق، وممرضتين بمستشفى قلين المركزي.





وأضاف المصدر، كما تأكد إصابة طبيب وطبيبة بمستشفى كفر الشيخ العام ، وممرضة بنفس المستشفى، وذلك عقب أخذ مسحات وإجراء تحاليل PCR لهذه الحالات.



