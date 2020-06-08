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محافظات

خلال 24 ساعة .. إصابة طبيبين و5 من طاقم التمريض بـ كورونا في كفر الشيخ

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:39 م
كورونا
كورونا
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محمود زيدان
سجلت محافظة كفر الشيخ  7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين أطقم الأطباء والتمريض في عدد المستشفيات والمراكز الطبية، وذلك عقب إجراء تحاليل PCR والتي أثبتت إيجابية 62 حالة إيجابية على مستوى المحافظة أمس.

وكشف مصدر بـمديرية الصحة بكفر الشيخ، لـ"صدى البلد"، أن التحاليل أثبتت إيجابية إصابة إخصائي تمريض بمستشفى الحميات، وممرضة بالمركز الطبي بدسوق، وممرضتين بمستشفى قلين المركزي.

وأضاف المصدر، كما تأكد إصابة طبيب وطبيبة بمستشفى كفر الشيخ العام ، وممرضة بنفس المستشفى، وذلك عقب  أخذ مسحات وإجراء تحاليل PCR لهذه الحالات.

وفي سياق آخر،
خصصت مديرية الصحة بكفر الشيخ، رقم الخط الساخن 15543؛ للرد على استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت مديرية الصحة، عن تلقي البلاغات الخاصة بشأن فيروس كورونا عبر رقم الطوارئ  0473228222، وأرقام غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة 0473220792 ورقم 0473241130 للرد على جميع استفسارات المواطنين.

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