«صحة كفر الشيخ» توزع أدوية كورونا لحالات العزل المنزلي .. صور

وزعت فرقًا طبية تابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ ، حقائب المستلزمات الطبية والوقائية، والأدوية المحددة من قبل وزارة الصحة، علي الحالات المخالطة لمصابي كورونا ، والمشتبه في إصابتهم، الخاضعين للعزل المنزلي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.





جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، والدكتورة سماح جاد، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور إبراهيم جاد الله، مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الشئون الصحية.





وكلف محافظ كفرالشيخ، بتشكيل عدد من اللجان للمرور والمتابعة اليومية والمستمرة، علي المستشفيات والوحدات الصحية بكافة مراكز ومدن المحافظة، والتأكد من توافر جميع المستلزمات الوقائية والأدوية، وانتظام سير العمل، وحسن معاملة المواطنين، فضلًا عن متابعة أعمال التطهير والتعقيم الدورية.





وأكد محافظ كفرالشيخ، علي توافر جميع المستلزمات الوقائية، والادوية بكافة المستشفيات والوحدات الصحية، وانطلاق قوافل الأطقم الطبية لتوزيع تلك الحقائب، علي الحالات المخالطة لمصابي كورونا، و المشتبه في إصابتهم الخاضعين للعزل المنزلي، وذلك حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، والحد من انتشاره فيروس كورونا المستجد "COVID-19".





ووجه محافظ كفرالشيخ، بالالتزام التام، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، لعبور تلك المرحلة الراهنة، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.



