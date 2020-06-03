AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

«صحة كفر الشيخ» توزع أدوية كورونا لحالات العزل المنزلي .. صور

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:51 م
أدوية كورونا
أدوية كورونا
Advertisements
محمود زيدان
وزعت فرقًا طبية تابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، حقائب المستلزمات الطبية والوقائية، والأدوية المحددة من قبل وزارة الصحة، علي الحالات المخالطة لمصابي كورونا، والمشتبه في إصابتهم، الخاضعين للعزل المنزلي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، والدكتورة سماح جاد، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور إبراهيم جاد الله، مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الشئون الصحية.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بتشكيل عدد من اللجان للمرور والمتابعة اليومية والمستمرة، علي المستشفيات والوحدات الصحية بكافة مراكز ومدن المحافظة، والتأكد من توافر جميع المستلزمات الوقائية والأدوية، وانتظام سير العمل، وحسن معاملة المواطنين، فضلًا عن متابعة أعمال التطهير والتعقيم الدورية. 

وأكد محافظ كفرالشيخ، علي توافر جميع المستلزمات الوقائية، والادوية بكافة المستشفيات والوحدات الصحية، وانطلاق قوافل الأطقم الطبية لتوزيع تلك الحقائب، علي الحالات المخالطة لمصابي كورونا، و المشتبه في إصابتهم الخاضعين للعزل المنزلي، وذلك حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، والحد من انتشاره فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

ووجه محافظ كفرالشيخ، بالالتزام التام، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، لعبور تلك المرحلة الراهنة، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.

اقرأ أيضًا:
«صحة كفر الشيخ» توزع أدوية كورونا لحالات العزل المنزلي .. صور
«صحة كفر الشيخ» توزع أدوية كورونا لحالات العزل المنزلي .. صور
«صحة كفر الشيخ» توزع أدوية كورونا لحالات العزل المنزلي .. صور
«صحة كفر الشيخ» توزع أدوية كورونا لحالات العزل المنزلي .. صور
«صحة كفر الشيخ» توزع أدوية كورونا لحالات العزل المنزلي .. صور
«صحة كفر الشيخ» توزع أدوية كورونا لحالات العزل المنزلي .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كفر الشيخ تكثف حملات التطهير بقرية العجمي المعزولة.. صور

محافظ أسيوط: حجر منزلي للمخالطين لمصابي فيروس كورونا المستجد

تجهيز المستشفيات لفحص الحالات المشتبه بإصابتها بـ كورونا في أسيوط

الحكومة: إتاحة الكشف وتوفير العلاج فى 330 مستشفى تتبع وزارتى الصحة والتعليم العالى على مستوى الجمهورية

رئيس الوزراء يتابع جهود مواجهة كورونا.. ضم منظومة الشكاوي الحكومية لمساعدة وزارة الصحة في البلاغات.. توفير مخزون كاف من المستلزمات الطبية بالمستشفيات.. وتأهيل أطباء الامتياز وفتح التظلمات للتكليف

المخزون آمن.. وزيرة الصحة لـ المواطنين: لا تتكالبوا على سحب أدوية المناعة من الصيدليات دون الاحتياج إليها

ترشيحاتنا

نقيب التمريض: 10 حالات وفاة بين أطقمنا..فيديو

علاج ضيق التنفس بالعسل.. يعمل على تليين الشعب الهوائية والرئتين

حتى لو خالفت القواعد.. تويتر يتراجع ويقرر الإبقاء على تغريدات ترامب

كيفية صلاة الضحى بالتفصيل كما صلاها رسول الله

توقف عنها فورًا.. 4 عادات يومية خطيرة تسبب هشاشة العظام

لاعب الأهلي يوضح سبب رفضه العمل بقناة نادي بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ النجوم والشراشيب على الجينز.. درة تفاجئ متابعيها بإطلالة غريبة

«صحة كفر الشيخ» توزع أدوية كورونا لحالات العزل المنزلي .. صور

بدون كيماويات.. علاج منزلي للزكام الحاد