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محافظات

وكيل صحة كفر الشيخ تعقد اجتماعًا مع مديري مستشفيات العزل.. تفاصيل

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:41 م
مديري مستشفيات العزل
مديري مستشفيات العزل
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محمود زيدان
عقدت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اجتماعًا مع مديري مستشفيات العزل لمناقشة العمل بالبروتوكول الجديد لفيروس كورونا وشرحه للمستشفيات الجديدة المنضمة حديثًا لمستشفيات العزل.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق الشربيني مدير عام الطب العلاجي، والدكتور سماح جاد مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد خيري مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور أحمد الجنزوري مدير عام هيئة الإسعاف، والدكتور إبراهيم جاد الله مدير إدارة مكافحة العدوى، والدكتور عبد الرؤوف حمد مدير المكتب الفني.
 
وناقش الاجتماع، الذي حضره مديري المستشفيات العامة والمركزية، كيفية التدرج في التحول الكاملة لطاقة المستشفيات لتكون مستشفيات عزل وآلية توفير المستلزمات لمستشفيات العزل.

وأكدت وكيل وزارة الصحة، على أهمية استقبال الحالات وفرزها طبقًا للبروتوكول مع تخصيص أماكن لحالات الاشتباه وأماكن العزل للحالات الإيجابية بكل مستشفى.

ووجهت سلام تعليماتها، عند تحويل مريض الاشتباه من مستشفى لأخرى يتم إجراء الفحوصات اللازمة والتي تشمل صورة دم وأشعة صدر عادية ومقطعية إن أمكن، وتطبيق تعريف الحالة وكتابة تقرير مفصل من الطبيب والتوقيع عليه مع بيان درجة خطورة الحالة.

كما وجهت بتوضيح ما إذا كانت الحالة تحتاج إلى عناية مركزة أو تنفس صناعي من عدمه، وفي حالة احتياج الحالة إلى عناية يتم توفير طبيب باطنة أو عناية ليكون مرافق للمريض بالإسعاف، يتم التنسيق مع المديرية لتحويل المريض في المكان المناسب لها.

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وكيل صحة كفر الشيخ تعقد اجتماعًا مع مديري مستشفيات العزل.. تفاصيل
وكيل صحة كفر الشيخ تعقد اجتماعًا مع مديري مستشفيات العزل.. تفاصيل
وكيل صحة كفر الشيخ تعقد اجتماعًا مع مديري مستشفيات العزل.. تفاصيل
وكيل صحة كفر الشيخ تعقد اجتماعًا مع مديري مستشفيات العزل.. تفاصيل
وكيل صحة كفر الشيخ تعقد اجتماعًا مع مديري مستشفيات العزل.. تفاصيل
وكيل صحة كفر الشيخ تعقد اجتماعًا مع مديري مستشفيات العزل.. تفاصيل
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