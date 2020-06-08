إصابة 60% من طاقم حاملة الطائرات الأمريكية روزفلت بـ كورونا

قال مسئولان أمريكيان اليوم الاثنين، إن البحرية الأمريكية أجرت فحصا لتحديد مدى انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على متن حاملة الطائرات تيودور روزفلت، أظهر وجود أجسام مضادة للفيروس لدى نحو 60% من البحارة، مما يشير إلى معدل انتشار أعلى كثيرا مما كان يعتقد.





وبحسب "رويترز"، بدأت البحرية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في أبريل الماضي، إجراء فحوص لرصد وجود أجسام مضادة محددة تنتج عن مهاجمة جهاز المناعة لفيروس كورونا ومكافحته، والتي وتظل في الجسم لفترة من الوقت.





وأضافت أن الفحوص كانت أظهرت إصابة أكثر من 1100 شخص على متن حاملة الطائرات بالفيروس حتى أبريل الماضي، أن أقل من 25% من عدد أفراد الطاقم.





وتابع المسؤولان أن نجو 400 متطوع من البحارة حضعول للفحوص التي ترتبط بالأجسام المضادة.





وأوضحت رويترز أن حاملة الطائرات الأمريكية تيودور روزفلت تحمل نحو 4800 شخص، وهي من أكبر السفن الحربية في العالم.



