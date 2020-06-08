بلطجية يسحلون سائحا بوحشية في شوارع برشلونة.. شاهد ما حدث

كشفت لقطات صادمة مجموعة من البلطجية، وهم يضربون بوحشية، رجلًا في وسط أحد شوارع برشلونة قبل أن يقوموا بسرقة ساعته.









وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، كان ضحية البلطجية ، السائح الأجنبي الذي يعيش في مدينة كتالونيا، شمال شرق إسبانيا، محاطًا بأربعة رجال شنوا فجأة هجومًا وحشيًا عليه بالأمس.









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ويمكن سماع صديقة الضحية عبر الفيديو وهي تصرخ، خلال الاعتداء على صديقها بوحشية من قبل بلطجية.









وتظهر اللقطات المهاجمين وهم يلكمون الرجل قبل سحبه إلى الأرض بينما لم يفعل المارة شيئًا لمساعدته.









ويبين الفيديو، السائح وهو يفقد حذاءه، حيث قام البلطجية بسحبه من قميصه أثناء ضربه وركله، بينما كان يتمسك بشدة بساعته أثناء الهجوم الوحشي.









في مرحلة ما ، تمكن الضحية من دفع مهاجم واحد إلى الأرض ، ولكن استطاع البلطجية في النهاية سرقة ساعته.



