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أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية: الطلاب محبطون بسبب إلغاء امتحاناتهم

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:25 ص
طلاب الدبلومة الأمريكية
طلاب الدبلومة الأمريكية
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عبد الخالق صلاح
كشفت فاطمة الرشيدى المتحدثة باسم أولياء الأمور لطلاب الدبلومة الأمريكية، تفاصيل تفاقم أزمة امتحان الـ"سات" - اختبار القبول بالجامعات لطلاب الدبلومة الأمريكية.

وقالت الرشيدى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON": "ضاعت علينا 4 فرص بعد إلغاء امتحانات أكتوبر ومارس ومايو ويونيو".

وأشارت إلى أن الفترة الماضية أحبطت الطلاب وأصابتهم باليأس، مشددة على ضرورة تدخل المجلس الأعلى للجامعات لطمأنة الطلاب أولياء الأمور.

وواصلت: "نطالب المجلس الأعلى بطمأنة أولياء الأمور بحل الموقف واحتساب محاولة سبتمبر او أغسطس على التنسيق.. نحتاج لقرار استثنائى يؤكد دخول تلك المحاولات للتنسيق.. ولكن بهذا الشكل فآخر محاولة لنا هي محاولة شهر يونيو الجارى".
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