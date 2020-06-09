محمد صبحي: جنش أكثر من ساندني في الزمالك .. ومثلي الأعلى عصام الحضري .. فيديو





وقال صبحي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، عبر قناة نادي الزمالك:" جنش هو أكثر من ساندني في الزمالك رغم المنافسة الكبيرة بيننا، نحن نلعب في مركز واحد ومع ذلك يساندني باستمرار وهو من أفضل حراس المرمى الذين شاهدتهم."





وأضاف صبحي:" مثلي الأعلى هو عصام الحضري، أتمنى أن أصبح مثله في يوم من الأيام، أما عالميًا فبوفون ونوير."





وانضم صبحي لنادي الزمالك مطلع هذا الموسم، قادمًا من نادي بتروجيت.

أكد محمد صبحي، حارس مرمى نادي الزمالك، أن محمود عبد الرحيم جنش، لاعب الفريق، هو أكثر من سانده منذ انضمامه للفارس الأبيض.