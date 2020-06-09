بعد وفاتها بفيروس كورونا.. محافظ بني سويف ينعى الممرضة كوثر علي

نعى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ببالغ الحزن والأسى وفاة "كوثر علي محمد" الممرضة بالمستشفى التخصصى، والتى وافتها المنية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.





وعرب المحافظ عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيدة وكافة أبناء القطاع الصحي ،و التى قد استشهدت أثناء تأدية واجبها ، داعيا المولى- عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها وأبناء بنى سويف جميعهم نعمة الصبر والسلوان.



