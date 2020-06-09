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محافظات

بعد وفاتها بفيروس كورونا.. محافظ بني سويف ينعى الممرضة كوثر علي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:28 ص
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
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محمد عبدالحليم
نعى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ببالغ الحزن والأسى وفاة "كوثر علي محمد" الممرضة بالمستشفى التخصصى، والتى وافتها المنية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وعرب المحافظ عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيدة وكافة أبناء القطاع الصحي ،و التى قد استشهدت أثناء تأدية واجبها ، داعيا المولى- عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها وأبناء بنى سويف جميعهم نعمة الصبر والسلوان.

وأكد محافظ بنى سويف على عظم ما يقوم به جيش مصر الأبيض من جهود وتضحيات في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى تفانيهم وإخلاصهم الكبير فى أداء واجبهم المهنى والإنسانى تجاه أبناء وطنهم الغالى مصر.
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