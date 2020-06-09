بعض الطلاب لم يلتزموا بمعاييرها.. ألسن عين شمس تعلن تنبيها مهما عن المقالة البحثية

اعلنت كلية الالسن جامعة عين شمس، تنبيهًا، مع بدء رفع الطلاب لتكليفات الأبحاث ، على منصة التعليم الإلكتروني بالكلية، أوضحت خلاله ملاحظتها "عدم التزام بعض الطلاب بالمعايير المطلوبة للمقالة البحثية".





وأشارت كلية الالسن بجامعة عين شمس ، في رسالة وجهتها للطلاب إلى أنه من ضمن المعايير "الالتزام بعدد الصفحات"، حيث نوهت "ألا تزيد عن صفحتين فقط، بما يعادل ٨٠٠ كلمة".









واوضحت كلية الالسن بجامعة عين شمس أنه لابد من الإلتزام بعدد الصفحات و الكلمات المطلوب نظرا لانه عند طباعة التكليفات للتصحيح لن يتم الطباعة سوى لعدد الصفحات المطلوب و المعلن عنه فى المعايير الشكلية



