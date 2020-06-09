منح قيمة رحلة حج و50 ألف جنيه لأوائل الثانوية العامة في الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، عن استمرار مبادرة تكريم أوائل الثانوية من أبناء المحافظة ممن يحققون مراكز على مستوى الجمهورية فى امتحانات الثانوية العامة وذلك من خلال منحهم رحلة حج لأحد الوالدين أو ما يوازى قيمة تكلفة الحج بما لا يقل عن 75 ألف جنيه وكذلك صرف 50 ألف جنيه لأوائل المحافظة فى الشهادة الثانوية .





وكان المحافظ أعلن فى العام الماضى عن منح مكافاة قدرها 75 ألف جنيه لطلاب وطالبات الثانوية العامة الذين سيحصلون على أحد المراكز ضمن العشر الأوائل علي مستوى الجمهورية، وكذلك منح مكافأة مالية تصل إلي 50 ألف جنيه للعشر الأوائل علي مستوي المحافظة.





اقرأ ايضا:









وقال الزملوط، إن ذلك يأتي في إطار حرص واهتمام محافظ الإقليم بالمنظومة التعليمية علي أرض الوادي الجديد وتقديره للمتميزين بها، وذلك تشجيعا وتحفيزا علي مواصلة التميز والتفوق.





من جانب اخر قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه من المقرر أن يتم افتتاح كلية الطب بالمحافظة اعتبارا من العام المقبل حيث يجرى استكمال أعمال تطوير واحلال مبنى ديوان عام المحافظة القديم ليكون مقرا للكلية وهو ما سيدعم منظومة العمل الطبى بالمحافظة ويتيح الفرصة لأبناء المحافظة من اجل الالتحاق بالكلية ودعم القطاع الصحى بالمحافظة .





ومن ناحية اخري أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد عن استكمال أعمال تطهير وتعقيم مراكز الشباب والأندية الرياضية على مستوى مراكز وقرى المحافظة فى إطار تنفيذ خطة وزارة الشباب والرياضة لتطهير الأندية ومراكز الشباب تمهيدا لافتتاحها أمام الجمهور حيث وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بضرورة تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بصورة شاملة حرصا على صحة المواطنين .





وقال بهاء شوقى مدير عام المديرية أنه جرى تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم وفقا لجدول بمواعيد لتطهير وتعقيم مراكز الشباب والاندية الرياضية تمهيدا لإعادة فتح جميع المراكز والأندية الرياضية أمام الجمهور وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بأعمال التطهير بالمحافظة.