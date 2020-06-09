تعافي 7 مصابين بفيروس كورونا في مستشفى الصدر بالإسماعيلية

‎كشفت مصادر طبية في ‏مستشفى الصدر بمحافظة الإسماعيلية، خروج 7 أشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد خضوعهم للعلاج خلال فترة تواجدهم في الحجر الصحي.





وأوضحت المصادر خروج ٥ حالات من الصدر واستكمال العزل المنزلي لهم بعد تحسن الحاله وعدم استمرار ظهور اعراض عليهم.





كما غادر الصدر، حالتين بعد تعافيهم التام وتحسن حالتهم وبسحب عينات منهم أثبتت النتائج اختفاء لفيروس كورونا المستجد به.





‎وأوضحت أن مستشفى الصدر بالإسماعيلية للعزل الطبى، استقبل حتى الآن 49 حالة كورونا، خرج منهم 7 بعد تماثلهم للشفاء، ويتواجد 7 فى الرعاية، و35 حالة فى الغرف العزل العادية.





اقرأ أيضا:





‎يذكر أن مستشفى صدر الإسماعيلية حولت لمستشفى عزل وبدأت في استقبال مصابي فيروس كورونا المستجد في أول يونيو الجاري.





‎وتعد مستشفي الصدر ثاني مستشفى عزل في محافظة الإسماعيلية بعد مستشفى عزل أبوخليفة.