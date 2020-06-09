وزيرة الصحة: 9 مراكز لتجميع البلازما.. قرار رئاسي بزيادة بدل المهن الطبية وإنشاء صندوق مخاطر.. سحب الأدوية من الصيدليات يهدد حياة الآخرين

وزيرة الصحة والسكان عن أزمة كورونا:

9 مراكز لتجميع البلازما

رفع الحجر الصحي في المطارات يتماشى مع المرحلة الحالية

قرار رئاسي بزيادة بدل المهن الطبية وإنشاء صندوق مخاطر لحمايتهم

سحب الأدوية من الصيدليات يهدد حياة الآخرين

عقار هيدروكسي كلوروكين أثبت نجاحا في علاج مرضى كورونا









قالت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، إن رفع الحجر الصحي في المطارات يتمشى مع ظروف المرحلة الحالية، مضيفة أنه يتم تطبيق العزل المنزلي والمتابعة للوافدين القادمين من الخارج المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.





وأضافت زايد، أن تطبيق برامج لمتابعة الحالة الصحية للقادمين من الخارج لمدة 14 يوما، لافتة إلى أن اللجنة العلمية أقرت علاج هيدروكسي كلوروكين للحالات البسيطة والمتوسطة وأثبت نجاحا كبيرا للمرضى بكورونا.





وفي السياق نفسه أشارت الوزيرة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رمز وعلامة في تاريخ الصحة في العالم لهذه الأسباب، مضيفة أن الرئيس أطلق العديد من المبادرات خلال السنوات الست الماضية للحفاظ على صحة المصريين.





وتابعت وزير الصحة والسكان، أن الرئيس السيسي وضع تطوير التعليم والصحة في مقدمة أولويات الدولة، موضحة أن مبادرة صحة المرأة شملت على 28 مليون سيدة في عموم مصر.

فيما ردت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على سؤال بشأن "هل تلزم الصحة المتعافين من كورونا بالتبرع بالبلازما؟".









وقالت زايد، إنه لا يمكن إلزام المتعافين من فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد بالتبرع ببلازما الدم، موضحة أنهم يسعون لذلك.





و أشارت الوزيرة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رمز وعلامة في تاريخ الصحة في العالم لهذه الأسباب، مضيفة أن الرئيس أطلق العديد من المبادرات خلال السنوات الست الماضية للحفاظ على صحة المصريين.

ولفتت الوزيرة، إلى أن مواجهة كورونا في مصر كانت ستشهد تحديات أكبر لولا تحسن الصحة العامة.

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على رعاية الأطباء وتدريبهم على أعلى مستوى.





وأوضحت "هالة زايد" خلال تصريحات لـ "أكسترا نيوز" أن الرئيس السيسي قرر زيادة بدل المهن الطبية وإنشاء صندوق للمخاطر لحماية الأطقم الطبية أثناء تقديم الخدمة.





وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن الرئيس السيسي وضع تطوير التعليم والصحة في مقدمة أولويات الدولة، لافتة إلى أن مبادرة صحة المرأة شملت 28 مليون سيدة في عموم مصر.









ونوهت إلى أنها حريصة على مشاركة الأطقم الطبية عملهم ومتابعتهم على أرض الواقع بشكل مستمر كنوع من الدعم، موجهة التحية والشكر للأطباء لما قدموه الفترة الحالية.





وشددت على أن مواجهة فيروس كورونا كانت ستشهد تحديات أكبر لولا تحسن الصحة العامة، لافتة إلى أن مبادرة قوائم الانتظار نحجت في علاج 450 الف مواطن.

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه تم رصد نقص أدوية المناعة في الصيدليات مع انتشار بروتوكولات علاج كورونا، مناشدة المواطنين عدم سحب الأدوية لتجنب تهديد حياة الأخرين.





وأضافت أن اجتمعنا مع ممثلي مستشفيات القطاع الخاص لبحث التعاون لمواجهة فيروس كورونا، مضيفة أن مستشفيات القطاع الخاص شريك أساسي في كل المبادرات الصحية.





وأوضحت وزيرة الصحة، أنه تمت مراجعة تجاوزات بعض مستشفيات القطاع الخاص، وأكدوا ضرورة الالتزام بتوجهات الوزارة، مضيفة أن الهدف من خلال تفقد المستشفيات التاكد بان وزارة الصحة داعمة للاطقم الطبية.





ونوهت إلى أن الحكومة قررت زيادة الحملات على مستشفيات القطاع الخاص للتأكد من عدم المغالاة، مؤكدة أن القطاع الخاص رحب بعدم استغلال أزمة كورونا وتقديم الخدمة بدون مبالغة.

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مبادرة 100 مليون صحة ملحمة أدهشت العالم ونجحت في القضاء على فيروس سي، مضيفة أن مبادرة قوائم الانتظار نجحت في علاج 450 ألف مواطن.









وأضافت زايد، أن الانتهاء من المشروعات الإنشائية لتطبيق منظومة التأمين الصحي بـ23 مليار جنيه، متابعة أنه يتم حاليا توطين صناعات أدوية الأورام وتفعيل الشراكة الأجنبية في هذا المجال.









وفي السياق نفسه أشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن علاج هيدروكسي كلوروكين أثبت نجاحات في علاج مرضى كورونا، مؤكدة أن القطاع الخاص رحب بعدم استغلال أزمة كورونا وتقديم الخدمة دون مبالغة.









وأكدت الوزيرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر زيادة بدل المهن الطبية وأنشأ صندوقًا للمخاطر.

دعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، المتعافين للتوجه لمراكز نقل الدم للتبرع ببلازما الدم لإنقاذ مرضى كورونا، موضحة أنه لا يمكن إلزام المتعافين من كورونا بالتبرع ببلازما الدم لكنهم يسعون لذلك.





وأضافت "هالة زايد"، أن الانتهاء من انشاء ٩ مراكز لتجميع بلازما الدم وجار حاليا انشاء ٦ أخرى.





وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن رفع حالة الجحر الصحي في المطارات يتماشى مع المرحلة الحالية، موضحة أن تطبيق برامج لمتابعة الحالة الصحية للقادمين من الخارج لمدة 14يوما.





وأوضحت أن اللجنة العلمية أقرت علاج هيدروكسي كلوروكين للحالات البسيطة والمتوسطة، مشيرة إلى أن علاج هيدروكسي كلوروكين أثبت نجاحات في علاج مرضى فيروس كورونا.

زفت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشرى سارة بشأن علاج مصابي فيروس كورونا .













وقالت "زايد"، إن شركات الأدوية المصرية تعمل حاليا على إنتاج علاج فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن الانتهاء من إنشاء ٩ مراكز لتجميع بلازما الدم وجارٍ حاليًا إنشاء ٦ أخرى.





وتابعت وزير الصحة والسكان، أن البلازما وتصنيع مشتقات البلازما من أهم وأدق أنواع التصنيع في العالم، مؤكدة أن 5 دول فقط في العالم نجحت فيها.



