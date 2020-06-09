حلق حوش.. ليلى علوي تنشر صورة مع محمد هنيدي

شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بصورة له مع الفنان محمد هنيدي من قيامهم القديم حلق حوش.

وعلقت ليلى علوي على الصورة قائلة: "‏بتفكر في اللي أنا بفكر فيه يا فرج؟.. كلنا نفسنا في صاحب يفهمنا من غير ما نتكلم فرج وشادية من فيلم ‎#حلق_حوش".



يشار إلى أن ليلى علوي غابت عن دراما رمضان العام الحالي 202‪0.







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وكان آخر ‏أعمالها ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎. ‎