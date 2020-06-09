تعديل مواعيد مرور لجان التأمين الصحي على مدارس سيناء

أخطر الدكتور سليمان عرادة مدير عام التأمين الصحي بمحافظة شمال سيناء، مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بمواعيد عمل لجان التأمين الصحي للمرور على المدارس في وقت لاحق؛ وذلك للقيام بعمليات الكشف الطبي على الطلاب.
وأوضح أن هذا الإجراء الجماعي؛ من أجل مراعاة الظروف الطارئة في البلاد، وحرصا على عدم تعرض الطلاب للإصابة بفيروس كورونا، ومنعا للتزاحم.
ومن جهتها، أخطرت الإدارات التعليمية علي مستوي المحافظة، مديري المدارس في مختلف المراحل التعليمية، بهذا التعديل؛ بما يسمح بتيسير اجراءات تلقي الملفات الخاصة بالطلاب، تنفيذا لتعليمات عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء.
وقال مدير إدارة الشيخ زويد التعليمية، انه تم ابلاغ مدراء المدارس بعدم مطالبة اولياء الامور بشهادات التأمين الصحي، من المتقدمين للصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث.
ولفت مدير ادارة الشيخ زويد التعليمية إلى ان هذا الاجراء ينطبق علي الراغبين في استكمال ملفات التقديم للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ _ ٢٠٢١، للصفوف الأول الابتدائي والأول الاعدادى والأول الثانوي.
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وأوضح أن هذا الإجراء الجماعي؛ من أجل مراعاة الظروف الطارئة في البلاد، وحرصا على عدم تعرض الطلاب للإصابة بفيروس كورونا، ومنعا للتزاحم.
ومن جهتها، أخطرت الإدارات التعليمية علي مستوي المحافظة، مديري المدارس في مختلف المراحل التعليمية، بهذا التعديل؛ بما يسمح بتيسير اجراءات تلقي الملفات الخاصة بالطلاب، تنفيذا لتعليمات عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء.
وقال مدير إدارة الشيخ زويد التعليمية، انه تم ابلاغ مدراء المدارس بعدم مطالبة اولياء الامور بشهادات التأمين الصحي، من المتقدمين للصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث.
ولفت مدير ادارة الشيخ زويد التعليمية إلى ان هذا الاجراء ينطبق علي الراغبين في استكمال ملفات التقديم للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ _ ٢٠٢١، للصفوف الأول الابتدائي والأول الاعدادى والأول الثانوي.
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