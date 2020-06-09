تعديل مواعيد مرور لجان التأمين الصحي على مدارس سيناء

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وقال مدير إدارة الشيخ زويد التعليمية، انه تم ابلاغ مدراء المدارس بعدم مطالبة اولياء الامور بشهادات التأمين الصحي ، من المتقدمين للصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث.



ولفت مدير ادارة الشيخ زويد التعليمية إلى ان هذا الاجراء ينطبق علي الراغبين في استكمال ملفات التقديم للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ _ ٢٠٢١، للصفوف الأول الابتدائي والأول الاعدادى والأول الثانوي.



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ولفت مدير ادارة الشيخ زويد التعليمية إلى ان هذا الاجراء ينطبق علي الراغبين في استكمال ملفات التقديم للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ _ ٢٠٢١، للصفوف الأول الابتدائي والأول الاعدادى والأول الثانوي.اقرأ ايضا: