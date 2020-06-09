مايا مرسي: الرئيس السيسي مكَّن المرأة وأعطاها حقوقها.. فيديو

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة, إن الإدارة السياسية، المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي النهج الذي تسير عليه مصر منذ الـ 6 سنوات الماضية.

وأضافت مايا مرسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن المرأة في عهد الرئيس السيسي، تولت مناصب عليا في الدولة، وحصلت علي أشياء كثيرة أخري.

وتابعت رئيسة المجلس القومي للمرأة, أن تولي الوزيرة فايزة أبوالنجا منصب مستشارة للرئيس؛ هذه مهمة كبيرة جدا للمرأة، وكذلك تولي المرأة لمنصب المحافظ.

وأوضحت مايا مرسي، أن تولي المرأة للمناصب العليا هذا شيء يكسر الخوف بداخل المرأة المصرية، ويشعرها بالثقة، وأنها قادرة على فعل إنجازات ونجاحات في كافة المجالات.

وأشارت إلي أن هناك 32% من منصب نائب المحافظ، سيدات، وهذه الاشياء لم نشاهدها من قبل، ولكن ثقة الرئيس السيسي بالمرأة وتمكينها في المناصب العليا، جعلها تستطيع فعل كل شيء.