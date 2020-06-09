AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مايا مرسي: الرئيس السيسي مكَّن المرأة وأعطاها حقوقها.. فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:33 ص
مايا مرسي
مايا مرسي
Advertisements
محمد حليم قنديل

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة, إن الإدارة السياسية، المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي النهج الذي تسير عليه مصر منذ الـ 6 سنوات الماضية.

وأضافت مايا مرسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن المرأة في عهد الرئيس السيسي، تولت مناصب عليا في الدولة، وحصلت علي أشياء كثيرة أخري.

وتابعت رئيسة المجلس القومي للمرأة, أن تولي الوزيرة فايزة أبوالنجا منصب مستشارة للرئيس؛ هذه مهمة كبيرة جدا للمرأة، وكذلك تولي المرأة لمنصب المحافظ.

وأوضحت مايا مرسي، أن تولي المرأة للمناصب العليا هذا شيء يكسر الخوف بداخل المرأة المصرية، ويشعرها بالثقة، وأنها قادرة على فعل إنجازات ونجاحات في كافة المجالات.

وأشارت إلي أن هناك 32% من منصب نائب المحافظ، سيدات، وهذه الاشياء لم نشاهدها من قبل، ولكن ثقة الرئيس السيسي بالمرأة وتمكينها في المناصب العليا، جعلها تستطيع فعل كل شيء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى زمن كورونا.. ماذا فعلت الحكومة للمرأة المصرية

بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه.. شعار جديد لـ«قومي المرأة» يعبر عن العصر الذهبي لنساء مصر

مايا مرسي: 52 إجراء حكوميا خاصا بالمرأة خلال جائحة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

الصين تكشف مفاجأة مدوية عن فيروس كورونا

بلطجية يسحلون سائحا بوحشية في شوارع برشلونة.. شاهد ما حدث

بسبب كورونا..باهر السعيد يحذر من الإفراط فى فيتامين سي

شقيقة محمد رمضان ترد مجددا على واقعة التنمر عليها.. فيديو

ظهور مفاجئ وبالكمامة.. حسن شاكوش ينشر صورة لخطيبته

بعد حقنها بـ بلازما الدم.. ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالة والدتها.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة مبهجة.. ريهام أيمن تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

مكياج جذاب.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها..شاهد

بمكياج جذاب.. مايا دياب تستعرض جمالها بهذه الإطلالة