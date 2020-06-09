في زمن الكورونا.. دراسة بريطانية: التباعد الاجتماعي حمى 50% من المواطنين





ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن التباعد الاجتماعي كان أداة لمنع تفشي الوباء بين المواطنين و يعتبر من اكثر الاقرارت الصائبة التي اتخذتها الحكومة البريطانية و معظم حكومات العالم .





ونشرت دراسة بريطانية تفيد أن التباعد الإجتماعي و قرار الاغلاق التي فرضته الحكومة كان بمثابة طوق النجاه لشريحة كبيرة من المواطنين و حمايتهم من الاصابة بفيروس كورونا .





وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين نجوا من الاصابة بفيروس كورونا كانوا يمثلون قطاعا كبيرت من المواطنين الذين التزموا بتعليمات الدولة ولم يخرجوا للشوارع .





وتشير الأبحاث العلمية إلى أنه بعد مرور أصعب 6 شهور على العالم بعد تفشي فيروس كورونا؛ تبين أن العزل و فرض الحجر الصحي على الدول كان أفضل من بروتوكولات العلاج التي اتبعوها، واعتبروا التباعد الاجتماعي هو أهم علاج لتفشي كورونا.

أكدت دراسة بريطانية أن قرار التباعد الاجتماعي التي فرضته حكومة بريطانيا في ظل تفشي وباء فيروس كورونا بها حمى عدد كبير من سكانها .