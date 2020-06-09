في زمن الكورونا.. دراسة بريطانية: التباعد الاجتماعي حمى 50% من المواطنين

أكدت دراسة بريطانية أن قرار التباعد الاجتماعي التي فرضته حكومة بريطانيا في ظل تفشي وباء فيروس كورونا بها حمى عدد كبير من سكانها .
ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن التباعد الاجتماعي كان أداة لمنع تفشي الوباء بين المواطنين و يعتبر من اكثر الاقرارت الصائبة التي اتخذتها الحكومة البريطانية و معظم حكومات العالم .
ونشرت دراسة بريطانية تفيد أن التباعد الإجتماعي و قرار الاغلاق التي فرضته الحكومة كان بمثابة طوق النجاه لشريحة كبيرة من المواطنين و حمايتهم من الاصابة بفيروس كورونا .
وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين نجوا من الاصابة بفيروس كورونا كانوا يمثلون قطاعا كبيرت من المواطنين الذين التزموا بتعليمات الدولة ولم يخرجوا للشوارع .
وتشير الأبحاث العلمية إلى أنه بعد مرور أصعب 6 شهور على العالم بعد تفشي فيروس كورونا؛ تبين أن العزل و فرض الحجر الصحي على الدول كان أفضل من بروتوكولات العلاج التي اتبعوها، واعتبروا التباعد الاجتماعي هو أهم علاج لتفشي كورونا.