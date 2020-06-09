جثة هامدة وسط الشارع.. تاجر مخدرات يطعن صديقه بسكين في دار السلام

شهدت عزبة خير الله، بمنطقة دار السلام ، في القاهرة، جريمة قتل، أقدم خلالها تاجر مخدرات ، على إنهاء حياة صديقه ، بطعنه نافذة ، باستخدام سكين ، خلال مشاجرة بينهما في أحد الشوارع ، بدائرة القسم ، وفر هاربا.





بداية الواقعة عندما تلقى العقيد محمد علام مأمور قسم شرطة دار السلام، بلاغًا ، من أهالي عزبة خير الله ، يفيد بوقوع مشاجرة بين شاب يدعي "يحيى" وشهرته "بجو"، وصديقه ، في شارع عبد الحارث، دائرة القسم.





وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، حيث عثر على المجني عليه ، ويدعي محمد ، وشهرته "خرابة"، مسجى على ظهره وسط الشارع ، ومصابا بطعنة نافذة.





وروى أحد شهود عيان عن الجريمة ، إن المتهم طعن الضحية وفرّ هاربًا، وأن المجني عليه: "فِضِل يجري؛ لحد دمه ما اتصفى ، وسقط جثة هامدة".



