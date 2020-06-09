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حوادث

جثة هامدة وسط الشارع.. تاجر مخدرات يطعن صديقه بسكين في دار السلام

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:51 ص
جثه - ارشيفية
جثه - ارشيفية
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اسلام مقلد
شهدت عزبة خير الله، بمنطقة دار السلام، في القاهرة، جريمة قتل، أقدم خلالها تاجر مخدرات، على إنهاء حياة صديقه، بطعنه نافذة، باستخدام سكين، خلال مشاجرة بينهما في أحد الشوارع، بدائرة القسم، وفر هاربا. 

بداية الواقعة عندما تلقى العقيد محمد علام مأمور قسم شرطة دار السلام، بلاغًا، من أهالي عزبة خير الله، يفيد بوقوع مشاجرة بين شاب يدعي "يحيى" وشهرته "بجو"، وصديقه، في شارع عبد الحارث، دائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، حيث عثر على المجني عليه، ويدعي محمد، وشهرته "خرابة"، مسجى على ظهره وسط الشارع، ومصابا بطعنة نافذة.

وروى أحد شهود عيان عن الجريمة، إن المتهم طعن الضحية وفرّ هاربًا، وأن المجني عليه: "فِضِل يجري؛ لحد دمه ما اتصفى، وسقط جثة هامدة".

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم الهارب.
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