إنجازات التنمية المحلية في 6 سنوات.. توفير برامج للتشغيل وفرص عمل للشباب.. منظومة متكاملة للقضاء على مشاكل القمامة.. واسترداد حق الدولة بإزالة التعديات

بناء جسور من التعاون مع الأفارقة في التنمية المحلية

تطوير قدرات العاملين بالمحليات علي أحدث أساليب الإدارة

استحداث منصب نائب المحافظ وخلق صف ثاني من القيادات المحلية

تطوير 219 قرية من القرى الأكثر فقرا بالمحافظات

برنامج لتنمية صعيد مصر ينفذ بمحافظتي سوهاج وقنا





علي مدار 6سنوات الماضية ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئاسة مصر، تعاقب علي وزارة التنمية المحلية حوالي 5وزراء ويتولاها حاليا اللواء محمود شعراوي ، ونفذت وزارة التنمية المحلية العديد من الملفات الهامة التي كاتت تسعي الي تطبيق تمكين الشباب وتخلق صف ثاني من قيادات التنمية المحلية من الشباب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل للشباب واحياء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالاضافة الي استرداد حق الدولة واراضيها وازالة التعديات وتطبيق القانون والسعي وراء حل مشاكل المحليات المزمنه وخاصة مشاكل الادارات الهندسية والقمامةوتفعيل طرق التواصل مع المواطنين لمعرفة شكواه عن قرب..وسنسرد هلال السطور التالية ماقدمته وزارة التنمية المحلية علي مدار 6سنوات الماضية..









منظومة قيادات الإدارة المحلية





تعد منظومة قيادات الإدارة المحلية عصب القيادة والسيطرة علي محاور ومقدرات التنمية بالمحافظات حيث تتولي تنفيذ سياسات الدولة والحكومة والوزارة وتحويلها إلي البرامج تنفيذية بما يضمن تحقيق التنمية في المجتمعات المحلية ، وقد حرصت الوزارة علي اجراء حركات محلية لتجديد الدماء واعطاء الشباب الفرص لتولي مناصب قيادية وتم استحداث منصب نائب المحافط ولسناد اليهم عدة ملفات للعمل عليها.





بالإضافة إلى إجراء حركات تغيير للقيادات المقصرين في عملهم ، وبلغ إجمالي عدد الدرجات المالية بالمحليات عام 2019 موزعة على مستوى المحافظات (373) درجة.





وتم منذ أيام تغيير وندب 161قيادة محلية جديدة بالمحافظات في مناصب الدرجات الممتازة و العليا والمدير العام.





التدريب ورفع كفاءة العاملين بالمحليات والقيادات

وحرصت وزارة التنمية المحلية علي تفعيل الدورات التدريبية للعاملين بالمحليات بدءا من القيادات العليا المحافظ وحتي قيادات الصف الثاني بالمحليات والعاملين بها، وتطور الدورات واستحدثت برامج تدريب مطورة لكي تتمكن من مواكبة التكنولوجيا والتطور وتطوير الأسلوب العلمي للعاملين بالمحليات.









وبعد توقف قرابة 3 سنوات عن التدريب تم تنفيذ 138دورة تدريبية وورشة عمل لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، استفاد منها 4500 متدرب بالإدارات المختلفة بالمحافظات وعلى كافة المستويات التنظيمية الإدارية والجغرافية (بزيادة نسبة 50% عن متوسط السنوات السابقة) بإجمالي 670 يوما تدريبيا (بمعدل 6 ساعات تدريب يوميا، خلال عام 2019.





تحول مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة إلي أكاديمية سقارة المتكاملة





يكون لها حق مُراجعة وإقرار محتويات البرامج التدريبية المُقدمة من المراكز التدريبية بالمحافظات وتقييم أدائها والتحقق من التزامها بالقواعد والمعايير والأهداف المنوط بها وإجراء البحوث الأكاديمية والتطبيقية في مجال تحديد فجوة مهارات العاملين بالتنمية المحلية، والجدارات التي يتعين الحصول عليها.





تبادل المُمارسات المثلى والجيدة بين المؤسسات المُعادلة لها إقليميًا ودوليًا في نفس المجال.





إنشاء هيئة عامة باسم" الأكاديمية المصرية للتنمية المحلية " تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بالتنمية المحلية، ويكون مقرها إقليم القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات، وتنقل إليها جميع حقوق والتزامات مركز التنمية المحلية بسقارة.





ويكون لها موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للأكاديمية مع بداية السنة المالية في الدولة وتنتهي بنهايتها ويكون للأكاديمية حسابًا بالبنك المركزي، ويُرحل الفائض من عام لأخر.





ويكون لها تقديم الدورات التدريبية المتطلبة للترقية للوظائف القيادية بوحدات الإدارة المحلية، كما يكون لها تقديم الدبلومات والماجستير المهني وعقد الشراكات المحلية والعربية والدولية لتقديم المؤهلات الأعلى في مجال الإدارة المحلية

حرصت الدولة علي استرداد أراضيها ووقف تآكل الأراضي الزراعية وإزالة المخالفات واسترداد أملاكها





أجرت الدولة ممثلة في قوات الأمن والأجهزة التنفيذية بالدولة ما يقرب من 17 موجة لإزالة التعديات علي أراضي الدولة وأملاكها.

التقنين وإسترداد أراضي الدولة، وأعطت الفرصة للراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم التقدم وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وخاصة فيما يتعلق بالسماح بتخفيض نسبة مقدم الثمن عن 25% وسداد باقى الثمن خلال المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة .





منظومة النظافة وتحسين البيئة

أعدت الوزارة منظومة لحل مشاكل القمامة واعدت قانون لتنظيم المنظومة ومنتظر ان يقر من مجلس النواب خلال الفترة البرلمانية القادمة.

وقامت الوزارة بالعديد من الجهود لتحسين منظومة النظافة حيث تم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من البنية الاساسية لمنظومة النظافة خلال العام المالى الحـالى 2019 /2020 بتكلفة 1,760348 مليار جنيه .





أولًا : مبلغ (371,2) مليون جنيه لأعمال سيتم تنفيذها من خلال وزارة الإنتاج الحربي تشمل عدد (6) خطوط لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة .

ثانيــًا : مبلغ (1,389148) مليار جنيه لأعمال سيتم تنفيذها من خلال الهيئة العربية للتصنيع منها :

مبلغ ( 38,148 ) مليون جنيه لرفع التراكمات وتأهيل وإغلاق عدد ( 36 ) مقلب .

مبلغ (798) مليون جنيه لإنشاء عدد (34) خلية دفن .

مبلغ (487 ) مليون جنيه لإنشاء عدد (15) محطة وسيطة ثابتة .

مبلغ ( 66) مليون جنيه لتنفيذ عدد (8) محطة وسيطة متحركة

رفع التراكمات :تم رفع نحو 28 مليون طن مخلفات خلال العام 2018 – 2019 شاملة 11.5 مليون طن مخلفات تاريخية

إصلاح المعدات العاطلة بالمحافظات (الهيئة الهندسية للقوات المسلحة) تم صرف مبلغ 395,5 مليون جنيه لإصلاح وصيانة عدد 3759 معدة نظافـــة.

حيث تم إصلاح عدد1277 معدة وتم تشغيلها وجاري إصلاح عدد 1624 معدة





تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بالمحافظات

إتاحة مبلغ 5 مليارات جنيه لتطوير ورفع كفاءة مقرات المبانى الادارية والمراكز التكنولوجية وتأثيثها لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين وتنفيذ العمرات الجسيمة لمعدات النظافة والإنقاذ





ما تم إنجازه :

تم صرف مبلغ 2.75مليار جنيه بهدف تقديم الخدمات العامة بصورة مناسبة للمواطنين من خلال تطوير مقرات المبانى الادارية والمراكز التكنولوجية وتأثيثها بالاضافة للعمرات الجسيمة للمعدات والسيارات بحملات الاحياء والمدن والقرى.





برنامج تطوير وتنمية القرى المصرية

مستهدف حتى 30 / 6 / 2024 تطوير وتنمية عدد 208 قرية بواقع 8 قرية بكل محافظة إقتصاديًا وإجتماعيًا وعمرانيًا من خلال مجموعة من البرامج تشمل : تحسين خدمات البنية الأساسية (مياه الشرب / الصرف الصحي / الكهرباء / الطرق ) والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمة والرياضية والإجتماعية تحسين الوضع البيئي ورفع المستوى الإقتصادي لمواطني هذه القرى .

تم تنفيذ عدد ( 219) مشروع بنية أساسية (مياه شرب وصرف صحي ورصف طرق وكهرباء ).





برنامج حياة كريمة يستهدف القرى التي نسبة الفقر تتعدى 70%

الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم.





المرحلة الأولى تشمل 143 قرية وتم رصد اعتمادات مالية إضافية قدرها 2,4 مليار جنيه خلال عام 2019 بخلاف المدرج بالخطة هذا العام وقدره 1,1 مليار جنيه - ليصبح إجمالي المبلغ 3, 2 مليار جنيه لتنفيذ وتطوير ورفع كفاءة المرحلة الاولى من هذه القرى وعددها 143 قرية وتشمل اعمل التطوير رفع كفاءة المنازل ، وصلات مياه وصرف صحى ، علاج للاسر الفقيرة ، رفع كفاءة منظومة التعليم والصحة والبنية الاساسية والخدمات العامة والتنمية الاقتصادية لتوفير فرص عمل

جاري أعمال التنفيذ.





التصالح فى مخالفات البناء

في ضوء صدور قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية تم تكليف المحافظات

بتحديد الكتل السكنية المطلوب ضمها للأحوزة العمرانية بمشاركة المختصين من وزارة الزراعة.

إستلام وقبول الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في التصالح في المخالفات والإعلان بكافة الجهات الحكومية التابعة للمحافظات والجمعيات الزراعية عن قبول التصالح في المخالفات وحث المواطنين على التقدم للتصالح ، وقبول الطلبات الغير مستوفاة مع إستيفائها في المراحل التالية .

تشكيل اللجان المنصوص عليها بالقانون وهى ( لجان البت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع – لجان التقدير ) .





بلغ عدد الكتل التي تم ضمها للحيز العمراني وتم الموافقة عليها ( 5877) كتلة سكنية بالمدن والقرى.





برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر





برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج حكومي يهدف إلى إلى تنمية محافظات الصعيد .

تم البدء في تنفيذه المرحلة الأولى من البرنامج بمحافظتي سوهاج وقنا بتمويل جزئي بقرض من البنك الدولي قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قدرها 457 مليون دولار يتم احتسابها على قطاعات برامج التنمية المحلية والتنمية الصناعية.





في أبريل 2018، تم إعادة تشكيل لجنة تسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ليتولى السيد رئيس مجلس الوزراء رئاستها ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري نائبًا له. وبعضوية وزارات التنمية المحلية والتجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي والمالية.

الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من البرنامج (المرحلة الأولى)





تم وضع واعتماد الخطة الاستثمارية لمشروعات المرحلة الأولي بإجمالي استثمارات 4.1 مليار جنيه بواقع 2.7 مليار جنيه من تمويل قرض البنك الدولي و1.4 مليار جنيه من المكون محلي بإجمالي





بلغ عددها 576 مشروعا بالمحافظتين حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد 439 مشروعا.





جميع مشروعات مكون القرض تم طرحها وترستيها وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 20 مشروع من إجمالي 86 مشروع والمشروعات تحت التنفيذ حاليًا ومعظمها بنسب تنفيذ مرتفعة (38 مشروع بقنا و48 مشروع بسوهاج)، وفي معظمها مشروعات صرف صحي والتي تتطلب مدة تتعدى العام للانتهاء من تنفيذها.





أما على صعيد المكون المحلى فقد تم الانتهاء من 419 مشروع من المشروعات المدرجة في خطط محافظتي قنا وسوهاج حتى مارس 2019، وجاري الانتهاء من 51 مشروع من المكون المحلي بالمحافظتين.الإطار التخطيطي والتشاركي للبرنامج





إعداد خطة التنمية المتكاملة متوسطة الأجل (2019-2022) لكل من محافظتي سوهاج وقنا





إعداد منظومة مطورة للتخطيط المحلي وبرامج جديدة للتنمية المحلية بما يضمن توزيع الاختصاصات والتكامل بين الخطط (مديريات الخدمات والهيئات والشركات التابعة على المستوى المحلي).





إعداد خطط سنوية للتشغيل والصيانة، بما يساعد للحفاظ على استثمارات البرنامج وإطالة عمر المرافق التي يتم إنشائها من خلال البرنامج.





تطوير البنية التحتية وتحسين الإدارة بالمناطق الصناعية





تم الانتهاء من إجراء المعاينات الفنية التفصيلية الخاصة بإعادة تحديد احتياجات البنية التحتية للمناطق الصناعية واصدار تقارير تفصيلية للمناطق الستة بالمحافظتين مع تحديث التكاليف التقديرية لأعمال البنية التحتية المطلوبة





التطوير المؤسسي وبناء القدرات





تم اقتراح هيكل تنظيمي مطور لكافة المستويات الإدارية مع وصف للمهام الاساسية لكل إدارة.





تم تنمية وبناء قدرات العاملين بديوان عام المحافظة والإدارات التابعة لها وجهات الاسناد والإدارة المحلية وأعضاء منتديات التنمية المحلية بالمراكز بإجمالي عدد المستفيدين من البرامج التدريبية لمسئولي المراكز التكنولوجية بالمحافظتين 852 متدرب، وإجمالي عدد المستفيدين 3176 متدرب.





تم تشكيل لجنة لمتابعة تحسين الخدمات بالمراكز التكنولوجية في ضوء قرار محافظي سوهاج وقنا.





تم تشكيل لجان التخطيط المحلي في قنا وسوهاج والتي تضم ممثلي الجهات المنفذة من الوحدات المحلية والهيئات والمديريات.

تحسين الخدمات المحلية





تم رفع كفاءة المراكز التكنولوجية وتطوير وتحديث النظام الإلكتروني بتراخيص الخدمات، وإصدار دليل المواطن ودليل الجهة الإدارية لخدمة رخص البناء بالمحافظتين.





تم التشغيل التجريبي للتطبيق الجديد بالمراكز التكنولوجية بالمحافظتين حيث تم البدء في التشغيل التجريبي في 5 مراكز في محافظة قنا و5 مراكز في محافظة سوهاج.





انخفاض نسبة مدة استخراج رخص المباني لتبلغ 76% في حي شرق سوهاج و63% في نجع حمادي بقنا.





ويجري الان بحث المد الجغرافي للبرنامج بمحافظتي المنيا واسيوط.





التنمية المحلية والملف الأفريقي





ولعبت الوزارة دورًا في دعم التوجه نحو تعميق العلاقات مع الاشقاء الافارقة من خلال عدة فاعليات نظمتها الوزارة وعلى راسها مؤتمر افريقيا قاطرة التنمية المستدامة في الفترة من 18-20 يونيو 2019 ، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وآخرين .









ويجري التنسيق لافتتاح المكتب الإقليمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية لشمال أفريقيا والذي استضافته محافظة القاهرة، بحي النزهة.





وتم تنظيم دورات تدريبية بمركز تدريب التنمية المحلية لعدد 90من القيادات الافريقي.





وتم اعتبار مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة والجاري تحويله إلى أكاديمية معنية بإعداد الكوادر الوطنية في مجال التنمية المحلية واللامركزية والحوكمة – أحد المراكز الرئيسية التي ستعتمدها الأكاديمية الإفريقية كمركز للتميز وتأهيل وتدريب الكوادر الإفريقية في مجالات تخصص منظمة المدن الإفريقية.





توفير فرص عمل للمواطنين من خلال مشروعات التنمية الإقتصادية:









توفير فرص عمل من خلال برنامج ( مشــروعك )

مخطط خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2024 التنسيق مع البنوك المصرية لاتاحة مبلغ 20 مليار جنيه لحوالي 120 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغرما تم إنجازه :

خلال الفترة من يوليو 2018 حتى نهاية سبتمبر 2019 بلغت قيمة القروض التى تم منحها من التنسيقات التى تمت بين الوزارة والبنوك المصرية مبلغ ( 4.6 ) مليار جنيه لتنفيذ حوالى 27581









مشروع متوسط وصغير ومتناهى الصغر بقروض من صندوق التنمية المحلية

من يوليو 2018 حتى يونيو 2024 إتاحة قروض بمبلغ 200 مليون لتنفيذ مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لتمويل عدد 20 ألف مشروع لتوفير 30 ألف فرصة عمل.





وخلال الفترة من يوليو 2018 وحتى نهاية سبتمبر 2019 تم تمويل عدد 4138 مشروع صغير ومتناهي الصغر بقروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة بتكلفة 40 مليون جنيه وفرت 4138 ألف فرصة عمل بقروض ميسرة بفائدة لا تتعدى 6 % بلغ نصيب المرأة منها 65 %.





القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل

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