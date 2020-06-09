شيف محترف وقائمة طعام خاصة.. الملكة إليزابيث تدلل كلابها الأليفة

كشف طاهٍ، عمل لدى العائلة المالكة البريطانية لمدة 15 عامًا، عن المعاملة المميزة التي تحظى بها الكلاب الأليفة الخاصة بالملكة " إليزابيث الثانية "، موضحًا أن الكلاب وهي من سلالة "كورجي"، كانت لها قائمة طعام خاصة بها، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية.





وأوضح التقرير أن الطاهي أو الشيف "دارين ماكجرادي"، البالغ من العمر 58 عامًا، عمل في قصر "باكنجهام" في الوقت الذي كانت فيه الملكة لديها 12 كلبًا من تلك السلالة، وكان للكلاب غرفة خاصة وينامون في "سلال من الخوص".









وتحدث "ماكجرادي" عن تجربة العمل لدى ملكة بريطانيا عبر قناته على موقع "يوتيوب"، حيث ذكر أنه لم يكن يتوقع عندما بدأ العمل في قصر "باكنجهام" أنه سيطهو لكلاب الملكة، بل كل يظن أنه سيطهو لملوك وملكات ورؤساء.





وتحقق له ذلك في نهاية المطاف بالفعل، لكن من ضمن المهام الأولى التي وُكلت إليه كانت مهمة الطهي للكلاب، التي كانت لها قائمة طعام خاصة، وكان يقوم بإعداد طعام طازج كل يوم من أجل كلاب "الكورجي".





وأشار إلى أن اثنين من الخدم كانا مسئولين عن رعاية الكلاب الأليفة وأخذ الطعام إليها من المطبخ، مضيفًا أنه كان من المهم تقطيع كل شئ إلى قطع صغيرة لضمان عدم وجود عظام في اللحم.









وتحدث "ماكجرادي" عن أول لقاء له بالملكة "إليزابيث الثانية" وكلابها، قائلًا إنه كان يسير بالقرب من نهر، ونبحت الكلام عليه، لذا ركض مبتعدًا، وهو ما دفع الملكة إلى الضحك، كما ذكر أن الكلاب كانت في كثير من الأحيان تركض إلى داخل المطبخ وتهرول مغادرة مرة أخرى، لافتًا إلى أن الملكة كانت قد اقتنت كلبًا من تلك السلالة للمرة الأولى في عام 1933، وكان يُطلق عليه اسم "دوكي".



