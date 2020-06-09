أحدث ظهور لـ أحمد فهمي من أمام الشاطئ

نشر الفنان أحمد فهمى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة له, من أمام أحد الشواطئ.
نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:
فهمي ياعالمي اجمد موسم السنادي بحبك يافنان
نجم النجوم
الفنان العظيم
اقرأ أيضا:
يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي كان مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في .بطولته عدد من الفنانين ومنهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب ودينا محسن.