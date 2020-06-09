شاهد.. لقاء الخميسي في أحدث إطلالة لها

نشرت الفنانة

صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





و تالقت لقاء الخميسي باطلاله جذابه حيث ظهرت باللون الابيض التي زادت من جمالها و اناقتها و منحتها إطلالة عصرية مواكبة لأحدث صيحات الموضة.

وجائت تعليقات متابعيها كالتالى : -قمر يا لقاء في الابيض "نجمتنا الجميلة" -"إنتى فنانة جميلة و مميزة بنحبك أوى".



