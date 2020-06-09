شاهد.. لقاء الخميسي في أحدث إطلالة لها
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:56 م
لقاء الخميسي
نشرت الفنانة لقاء الخميسى صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
و تالقت لقاء الخميسي باطلاله جذابه حيث ظهرت باللون الابيض التي زادت من جمالها و اناقتها و منحتها إطلالة عصرية مواكبة لأحدث صيحات الموضة.
وجائت تعليقات متابعيها كالتالى :
-قمر يا لقاء في الابيض
"نجمتنا الجميلة"
-"إنتى فنانة جميلة و مميزة بنحبك أوى".
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يُذكر أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "سكر زيادة"،
المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، والذي تجرى أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يفجر الكثير من المواقف الطريفة غير التقليدية.