AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ريم سامى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها .. شاهد

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:19 م
ريم سامى
ريم سامى
Advertisements
مريم عزت
نشرت الفنانة ريم سامى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها . 

اقرأ أيضا :

نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

زى القمر طبعا

أيقونة الجمال والأناقة 

مفيش جمال بعد كدة 

اقرأ أيضا :

البرنس" مسلسل اجتماعي تشويقي يناقش مشكلة "الميراث" الشائكة داخل المجتمعات العربية ويقود الملحمة الدرامية مخرج ومؤلف العمل المبدع محمد سامي ويعرض على قناتى dmc و dmc دراما.

المسلسل بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية،احمد زاهر ،روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان،أحلام الجريتلي ،محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد مهران ، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج تامر مرسي شركة سينرجى.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد زاهر ينشر فيديو من كواليس تصوير مسلسل البرنس.. فيديو

الحرب بدأت.. أحمد زاهر يشوق متابعيه بمشهد من البرنس

محمد رمضان يحتفل بتصدر مسلسل البرنس محرك البحث جوجل

مسلسل البرنس.. أحمد زاهر نجم الشر في رمضان

ريم سامي تتألق وتشفي غليل مشاهدي "البرنس" بعبارات قاسية لـ رحاب الجمل ..صور

بعد اختطاف ابنة محمد رمضان في البرنس.. رواد مواقع التواصل يطرحون خطة زاهر للتخلص من الطفلة

ترشيحاتنا

دراسة مرعبة عن كورونا.. تغير كل شيء نعرفه عن تفشي الوباء من ووهان

لا أعلم من أين تأتي بهذا الحديث؟.. شوبير لـ مرتضى منصور: ملكش دعوة بالأهلي

ليلا خالد: خوفت من العمل مع محمد رمضان أكثر من تأدية دور المدمنة فى البرنس

قفزة في الوفيات .. بريطانيا تسجل 1387 إصابة و286 وفاة جديدة بـ كورونا

ارتفاع ضحايا فيضانات وسط الصين إلى 7 قتلى ومفقود واحد

بـ هاف ستومك.. كنزي عمرو دياب تشعل إنستجرام بهذه الإطلالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. نجوى كرم تبرز قوامها الرشيق على إنستجرام

بعد التبرع لمصابي كورونا.. 5 نصائح يجب أن تتبعها فورا

جينيفير لوبيز مع خطيبها في تظاهرة احتاجاجية لمناهضة العنصرية .. صور