بـ 30 فائزا من 11 محافظة.. وزيرة الثقافة تعتمد مسابقة فوازير سينما مصر

اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أسماء الفائزين بجوائز مسابقة فوازير سينما مصر التى بثتها قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب خلال شهر رمضان الماضى وجاءت ضمن فعاليات المبادرة الإلكترونية الثقافة بين إيديك حيث اجرى السحب شباب الدفعة الثانية من قسم التمثيل باستوديو مواهب مركز الابداع الذين قاموا باداء المشاهد وذلك بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى ، الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية واحمد صلاح بهجت رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة .









قالت عبد الدايم إن وزارة الثقافة تلقت آلاف الإجابات من مختلف محافظات مصر مما يؤكد الجماهيرية التى حققتها المسابقة ، وتابعت أن بيانات الفائزين كشفت عن انتمائهم إلى 11 محافظة هم بورسعيد ، المنيا ، المنوفية ، شمال سيناء ، الاسماعيلية ، القليوبية ، الدقهلية ، البحيرة ، الجيزة ، القاهرة ، الاسكندرية ، وأضافت أن الجوائز فاز بها 30 متسابقا نال 10 منهم جوائز مادية بقيمة 50 ألف جنيه وحصل على 20 اخرين على جوائز عينية عبارة عن مجموعات كتب من اصدارات الوزارة المتنوعة فى مختلف مجالات المعرفة ، مشيرة أن المسابقة دارت حول مشاهد خالدة من أهم أعمال تاريخ السينما المصرية وهدفت إلى نشر الثقافة السينمائية واستعادة أجواء زمن الفن الجميل .