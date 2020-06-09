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ثقافة

بـ 30 فائزا من 11 محافظة.. وزيرة الثقافة تعتمد مسابقة فوازير سينما مصر

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:18 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
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طارق موسى
اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أسماء الفائزين بجوائز مسابقة فوازير سينما مصر التى بثتها قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب خلال شهر رمضان الماضى وجاءت ضمن فعاليات المبادرة الإلكترونية الثقافة بين إيديك حيث اجرى السحب شباب الدفعة الثانية من قسم التمثيل باستوديو مواهب مركز الابداع الذين قاموا باداء المشاهد وذلك بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى ، الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية واحمد صلاح بهجت رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة . 


قالت عبد الدايم إن وزارة الثقافة تلقت آلاف الإجابات من مختلف محافظات مصر مما يؤكد الجماهيرية التى حققتها المسابقة ، وتابعت أن بيانات الفائزين كشفت عن انتمائهم إلى 11 محافظة هم بورسعيد ، المنيا ، المنوفية ، شمال سيناء ، الاسماعيلية ، القليوبية ، الدقهلية ، البحيرة ، الجيزة ، القاهرة ، الاسكندرية ، وأضافت أن الجوائز فاز بها 30 متسابقا نال 10 منهم جوائز مادية بقيمة 50 ألف جنيه وحصل على 20 اخرين على جوائز عينية عبارة عن مجموعات كتب من اصدارات الوزارة المتنوعة فى مختلف مجالات المعرفة ، مشيرة أن المسابقة دارت حول مشاهد خالدة من أهم أعمال تاريخ السينما المصرية وهدفت إلى نشر الثقافة السينمائية واستعادة أجواء زمن الفن الجميل .
 
يشار أن نتائج المسابقة جاءت كالتالى حيث فاز بالجوائز المادية كل من محمد محمد عبده خلف ، ميرفت رسمى عبد المجيد ، عبد الهادى محمد عبد الوهاب درويش ، محمود حامد سالم محمد ، مدحت أحمد محمود عبد الحميد ، هناء سلامة حنا ، مينا ملاك ميخائيل ، محمد السيد عبد اللطيف دياب ، مصطفى محمود السيد محمود ، ماريهان محمد محمد ، ونال الجوائز العينية كل من مروان سامى محمد عبد الكريم ، جودى عربى عبد المطيع علام ، نجاة ابراهيم محمد نوير ، رقية محمد عبده خلف ، شيماء محمد عبد الحليم ، عصمت محمد سلامة ، اسامة محمد القاضى ، أحمد يسرى مرسى خلف ، نادية حمدى عبد الوهاب عبد الهادى ، محمد عبد الحفيظ رجب ، كريمة مختار محمد رضوان ، إسلام فوزى محمد إبراهيم ، محمد عماد أنور ، دعاء عسران محمد خليف ، أميمة محمد عبد الحفيظ رجب ، دعاء سعيد خليل طه ، محمد محمد عبد اللطيف ، محمد محمد مختار محمد ، محمد منشاوى أحمد حسن ، سلمى محمد وجدى .
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