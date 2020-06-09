بالكمامة.. حمدى الميرغني يوجه رساله للجمهور.. شاهد

شارك الفنان حمدى الميرغني جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .





وظهر حمدى في الصورة بالكمامة من الاسانسير وكتب معلقًا على الصورة :"طالما ان القادم بيد الله فتصوره جميلًا"









يذكر ان حمدى الميرغني شارك في مسلسل اتنين في الصندوق لرمضان الماضي ومسلسل "اتنين في الصندوق" من بطولة "حمدي الميرغني بالاشتراك مع أوس أوس ومن إخراج محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد.





المسلسل بطولة محمد أسامة (أوس أوس)، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار ، محمود الشرقاوي، وياسر الطوبجي.





وشارك حمدى الميرغني في مسلسل فلانتينو وهو من بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، أحمد فريد، وفاء صادق، طارق الإبياري، حمدي الميرغني، هدى المفتي، إنعام الجريتلي، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.