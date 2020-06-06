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الزمن بيقف.. حمدي الميرغني يكشف شعوره لحظة أول مشهد أمام الزعيم.. فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 04:26 ص
حمدى الميرغني
حمدى الميرغني
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حمزة شعيب
استضاف الإعلامي رامي رضوان، اليوم الجمعة ، في برنامج مساء دي إم سي، المخرج رامي إمام والفنان حمدى المرغنى لكشف كواليس تصوير مسلسل فلانتينو.

وخلال البرنامج، روي الفنان حمدى الميرغني لحظة اول مشهد قام بتصويره أمام الزعيم عادل إمام، قائلا : ""بيحصل تجمد كده وتحس إن الزمن بيقف".

وتابع:"الزعيم عادل إمام له هيبة وكاريزما مهما كان قد سبق لك التعامل معه ولكن الوقوف امامه في التصوير وضع آخر". 

ويشارك فى الحوار عبر سكايب النجوم دلال عبد العزيز ، داليا البحيري و طارق الابيارى و عمرو وهبه للحديث عن اطرف المواقف التى جمعتهما بالزعيم عادل امام

مسلسل فلانتينو من بطولة الفنان الكبير عادل امام وتم عرضه في شهر رمضان .
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