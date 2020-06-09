مصطفى درويش يحذر مخالطيه: عندي اشتباه في كورونا





وقال مصطفى : "أنا تعبان.. عندي صداع ووجع بطن ومش مستطعم حاجة، اللي خالطني يخلي باله لحد ما أعمل مسحة وربنا يستر".









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يذكر ان مصطفى درويش شارك هذا العام فى عملين هما "100 وش" و"خيانة عهد".









وقدم مصطفى درويش شخصية نصاب فى 100 وش ضمن العصابة التى يرأسها كل من آسر ياسين ونيللى كريم.. أما فى مسلسل "خيانة عهد" قدم شخصية الزوج المغلوب على امره فى البداية بسبب زواجه من فرح التى قدمت دورها حلا شيحة.